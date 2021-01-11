【新冠疫苗】菲律賓訂購２５００萬劑科興疫苗，最快料２月到貨

《經濟通通訊社１１日專訊》菲律賓衛生部長杜凱周日（１０）表示，菲律賓已與中國科興

公司簽署疫苗採購協議，將從科興訂購２５００萬劑新冠肺炎疫苗，預計首批疫苗將於２月運抵

菲律賓。

杜凱表示，首批５萬劑將於２月運抵菲律賓，另有９５萬劑將於３月抵達。在隨後的幾個月

內，每月將有２００萬到３００萬劑疫苗運抵菲律賓，直到１２月份完成２５００萬劑的協議。

（ａｃ）

