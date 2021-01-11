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11/01/2021 14:54

【數字人幣】據報農行ＡＴＭ機新增數字人民幣存取現功能

　　《經濟通通訊社１１日專訊》數字人民幣紅包試點在多地開展，深圳市福田區在１月１日向
市民派發２０００萬元數字人民幣消費紅包。據內媒報道，在本次試點中，農業銀行
（０１２８８）（滬：６０１２８８）推出自動櫃員機的數字人民幣存取現功能，以引導深圳市
民適應現金的數字化，探索服務轉型。（ａｃ）

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