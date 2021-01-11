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即市新聞

11/01/2021 09:27

【債務風險】交易商協會就永煤事件問責，對海通證券等中介予警告

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國銀行間市場交易商協會針對永煤控股及相關中介機構啟動
調查後，上周五（８日）晚對海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）、海通資管、海通
期貨和東海基金予以警告。
　　交易商協會指，海通證券向下屬子公司管理的相關資產管理計劃下達交易指令，協助相關發
行人在發行環節購買自己的債券，破壞了市場發行秩序；海通證券向下屬子公司作為投資顧問或
管理人的相關資產管理計劃下達交易指令，協助相關發行人交易自己發行的債券，規避人民銀行
〔２０１５〕第９號公告相關規定。此外，海通證券還存在內控管理不到位的違規情形。
　　與此同時，海通資管、海通期貨通過其作為管理人的相關資產管理計劃，協助相關發行人在
發行環節購買自己的債券，破壞了市場發行秩序；通過作為投資顧問或管理人的相關資產管理計
劃，協助相關發行人交易自己發行的債券，均構成違規。
　　去年１２月，海通證券曾開展自查自糾工作，債券融資部、固定收益部、海通資管、海通期
貨的４位相關負責人被問責處罰。
　　此外，交易商協會還對東海基金予以警告，指其協助相關發行人在發行環節購買自己的債券
，破壞市場秩序；及協助相關發行人交易自己發行的債券。（ｗｌ）

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