【債務風險】交易商協會就永煤事件問責，對海通證券等中介予警告

《經濟通通訊社１１日專訊》中國銀行間市場交易商協會針對永煤控股及相關中介機構啟動

調查後，上周五（８日）晚對海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）、海通資管、海通

期貨和東海基金予以警告。

交易商協會指，海通證券向下屬子公司管理的相關資產管理計劃下達交易指令，協助相關發

行人在發行環節購買自己的債券，破壞了市場發行秩序；海通證券向下屬子公司作為投資顧問或

管理人的相關資產管理計劃下達交易指令，協助相關發行人交易自己發行的債券，規避人民銀行

〔２０１５〕第９號公告相關規定。此外，海通證券還存在內控管理不到位的違規情形。

與此同時，海通資管、海通期貨通過其作為管理人的相關資產管理計劃，協助相關發行人在

發行環節購買自己的債券，破壞了市場發行秩序；通過作為投資顧問或管理人的相關資產管理計

劃，協助相關發行人交易自己發行的債券，均構成違規。

去年１２月，海通證券曾開展自查自糾工作，債券融資部、固定收益部、海通資管、海通期

貨的４位相關負責人被問責處罰。

此外，交易商協會還對東海基金予以警告，指其協助相關發行人在發行環節購買自己的債券

，破壞市場秩序；及協助相關發行人交易自己發行的債券。（ｗｌ）

