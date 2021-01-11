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11/01/2021 09:28

【限電過冬】國家電網用電負荷創新高，蓄能電站搶修隊伍隨時待命

　　《經濟通通訊社１１日專訊》近期中國大部分地區經歷寒潮衝擊，用電需求快速增長。１月
７日，國家電網經營區最高負荷達到９﹒６０億千瓦，日發受電量達到２０１﹒９１億千瓦時，
均創歷史新高。近日，華北、華中、東北、西北等４個區域電網，北京、天津、上海、江蘇、安
徽、江西、遼寧、吉林、黑龍江、陝西、寧夏等１１個省級電網負荷創歷史新高。
　　面對新一輪寒潮天氣，國網新源控股有限公司要求在運的２１座抽水蓄能電站時刻關注氣象
變化，搶修隊伍２４小時待命。各電站結合冬季機組運行特點加強機組運行監視。泰山抽水蓄能
電站是山東省唯一投運的抽水蓄能電站，４台機組頻繁啟停，快速響應電網需求。北京十三陵蓄
能電廠機組運行強度顯著增大，為華北電網可靠供電提供保障。江西洪屏抽水蓄能電站日均發電
量較去年同期增加４５％。

＊李克強：決不允許發生人為斷供情況＊

　　入冬後多地最低氣溫破記錄，多區域停電，國務院總理李克強８日主持召開國務院常務會議
要求，務必對民生用氣用電用煤切實做好保障，決不允許發生人為斷供情況。要堅持宜煤則煤、
宜電則電、宜氣則氣，持續做好群眾取暖特別是北方地區取暖用能保障。
　　據氣象部門預測，一月中旬還有降溫過程，會議要求加大力度做好能源安全穩定保供，群眾
安全溫暖過冬優先。（ｗｌ）

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