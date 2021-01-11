【中印衝突】再有解放軍越境印度被抓，中方強調迷路籲印方勿炒作

《經濟通通訊社１１日專訊》據《法新社》報道，印度軍方周六（９日）發表聲明稱，在中

印邊境拉達克地區扣押了一名中國士兵。聲明說，這名解放軍士兵周五（８日）凌晨在拉達克地

區中印邊境實際控制線（即兩國邊界）的印度一側被「抓獲」，隨即遭到拘留。印度軍方強調，

正在按照規定的程序處理這名解放軍士兵（越境事件），調查他是在什麼情況下越過實際控制線

。

中國官媒《環球時報》主編胡錫進亦在社交媒體上確認上述消息。但他解釋，「當地已經下

過大雪，軍人迷路很容易發生。過去雙方士兵因迷路越界的情況屢見不鮮，兩軍有就這類情況進

行溝通的一套機制，最新事件應該也能按這套機制解決。」

解放軍新聞傳播中心主辦的中國軍網周六亦有相關報道，說法與胡錫進大致相同。報道還提

及，個別印度媒體對此事有一些炒作，「與事實不符」，並呼籲印方「遵守兩國有關協議協定，

抓緊向中方移交走失人員」，以便「為當前中印邊境局勢降溫緩局增添積極因素」。

去年１０月下旬解放軍也出現過類似走失事件，當時中方一名士兵「應牧民請求幫助尋找犛

牛迷路走失」，後由印方移交中國邊防部隊。（ｗｌ）

