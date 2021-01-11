【大國博弈】蓬佩奧取消美台接觸限制，拜登回應會落實台灣關係法

《經濟通通訊社１１日專訊》美國國務卿蓬佩奧在政權交替前宣布，解除美國與台灣官員交

往的自我限制，數日前美國國務院宣布安排駐聯合國大使克拉夫特周三（１３日）訪台。蓬佩奧

指出，台灣是充滿活力的民主政體也是美國可信賴的合作夥伴，但美國國務院的內部限制措施規

範了雙方官員互動，這些單方面行動都是為試圖安撫北京，但以後「不會再如此」。

台灣方面回應指，台灣政府誠摯表示歡迎，認為美方行動充分反映了雙方關係的強勁與深度

，期待雙方夥伴關係在可見的未來持續強化與成長。

外界關心美對台政策能否在拜登政府延續，拜登交接團隊官員以背景說明方式表示，拜登會

落實台灣關係法及「一個中國」政策，並將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民願望與

最大利益。



＊環時：蓬佩奧倘訪台，解放軍機將飛臨台灣＊



大陸官媒《新華社》發表時評，指蓬佩奧在任期結束前將台灣牌打到如此沒有下限，用心歹

毒，強調台灣問題不是美國少數反華政客的翻本籌碼，中方將採取一切措施，堅決維護自身主權

與安全利益。《環球時報》則放言，若美國膽敢讓蓬佩奧在任期結束前訪台，解放軍戰機將第一

時間飛臨台灣上空，以前所未有方式宣示主權，甚至觸發戰爭。（ｅｙ）

