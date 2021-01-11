【中概焦點】拼多多風波再起，員工爆料同事上救護車遭炒

《經濟通通訊社１１日專訊》備受女員工猝死事件困擾的拼多多，最近在網上再遭指控不當

對待員工。昨晚一名自稱為拼多多前員工的男子在社交媒體上發布一則真人上鏡的影片，他稱自

己被拼多多趕出公司，原因是他在網上曝光同事被抬上救護車的照片。

他稱自己日前上班途中，看見一名男員工被同事架上救護車，他拍了一張照片，並在職場社

交平台「脈脈」上發布，配以文字「第二位拼多多猛士倒下了」，該條爆料在短時間內上了熱搜

，後來公司主管發現了他就是發布者，於３０分鐘內把他趕出公司。這名前員工在片中確認拼多

多的種種剝削員工待遇屬實，例如公司強制員工每月工作３００小時，社區團購業務員工則每月

工作３８０小時，即使請了假也需要加班補滿時數。

「脈脈」以實名認證、秘密發帖作為最大特色，一方面避免有心人造謠中傷公司，另一方面

也保護發帖者不被公司清算，外界疑惑拼多多是如何找到當事人呢？此前有傳公司會強行查員工

手機的發帖記錄，但該前員工否認有被查手機，「脈脈」亦對此聲明稱，公司不以任何形式向任

何第三方提供職言區發帖用戶信息，並對用戶身份進行了嚴格加密處理，即使是「脈脈」內部工

作人員也無法獲取任何個人相關信息。

另外，拼多多日前通報，一名員工在長沙家中跳樓身亡，法醫到場確認自殺，公司稱對其不

幸離世表示深切哀悼，同時等待當地相關部門公布事發原因。據內媒報道，該名員工剛剛通過了

拼多多的試用期，生前買了返回上海的機票。（ｅｙ）

