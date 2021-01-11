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即市新聞

11/01/2021 16:25

【中概焦點】拼多多認炒爆料員工，因其言論極端「想拼多多死」

　　《經濟通通訊社１１日專訊》拼多多再遭指控不當對待員工，有拼多多前員工在社交媒體上
拍片，稱自己因在匿名社區曝光同事被抬上救護車，其後遭拼多多起底並辭退，消息引發網民廣
泛關注。
　　拼多多今早在官方微博發表聲明，確認拍片男子王某是公司前開發工程師，但強調辭退原因
和他「拍攝救護車照片」無關，而是調查發現他多次發表帶有顯著惡意的極端言論，違反員工守
則，且其極端情緒有可能會對其他同事造成不可知威脅，所以和王某解約。
　　至於王某到底發表了甚麼極端言論呢？根據拼多多的調查，他曾說過「現在就想拼多多死」
、「把極兔（和拼多多合作的速遞公司）骨灰都揚了」，詛咒的對象看來是死物而不是個人。
　　那究竟拼多多到底是如何找到王某呢？拼多多解釋，公司在問詢路過同事後才鎖定了發布者
，其後在人事及行政部門同事的問詢下，王某承認自己是發布者。拼多多通過搜尋該匿名社區的
帳號後，收集到王某的極端言論。拼多多在聲明中附上了一份王某的發言記錄，沒有透露這份記
錄是利用甚麼手段所取得的，但王某曾表示拼多多沒有翻查過他的手機。（ｅｙ）

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