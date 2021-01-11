【聚焦數據】內地１２月ＰＰＩ同比跌幅收窄至０﹒４％，好於預期

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２０年１２月份，全國工業生產者出廠

價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒４％，降幅較１１月收窄１﹒１個百分點，亦好於市場預期的跌０

﹒８％；環比則上漲１﹒１％。

１２月，工業生產者購進價格同比持平，環比上漲１﹒５％。

２０２０年全年，工業生產者出廠價格比上年下降１﹒８％，工業生產者購進價格下降

２﹒３％。（ｗｌ）

