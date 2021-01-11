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11/01/2021 09:43

【數據解讀】統計局：上月ＣＰＩ轉漲受居民消費疊加天氣等影響

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２０年１２月份，全國居民消費價格（
ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，高於市場預期的持平，１１月為同比跌０﹒５％。２０２０年全年
，全國居民消費價格比上年上漲２﹒５％。對此，統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，
１２月，各地區各部門鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，居民消費需求持續增長，同時受
特殊天氣以及成本上升影響，ＣＰＩ由降轉漲。

＊ＣＰＩ環比轉漲０﹒７％，豬肉價環比升６﹒５％＊

　　從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒６％轉為上漲０﹒７％。其中，食品價格由上月下降
２﹒４％轉為上漲２﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒６２個百分點。食品中，受持續低溫天氣影
響，鮮菜、鮮果的生產和儲運成本增加，價格分別上漲８﹒５％和３﹒５％；隨著元旦春節到來
，消費需求季節性增加，同時飼料成本有所上升，豬肉價格由上月下降６﹒５％轉為上漲
６﹒５％，羊肉價格由上月持平轉為上漲２﹒６％，雞蛋價格由上月下降１﹒６％轉為上漲
２﹒９％。
　　非食品價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１１個百分點。
非食品中，受國際原油價格波動影響，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲５﹒２％、
５﹒８％和３﹒０％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１０個百分點。

＊鮮果、牛羊肉同比漲幅擴大，豬肉價格同比降幅收窄＊

　　從同比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒５％轉為上漲０﹒２％。其中，食品價格由上月下降
２﹒０％轉為上漲１﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２６個百分點。食品中，鮮菜價格上漲
６﹒５％，漲幅比上月回落２﹒１個百分點；鮮果價格上漲６﹒５％，漲幅擴大２﹒９個百分點
；牛肉和羊肉價格均上漲４﹒６％，漲幅均有擴大；豬肉價格下降１﹒３％，降幅收窄
１１﹒２個百分點；雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降１１﹒９％、１３﹒５％和９﹒２％，降幅
均有收窄。非食品價格由上月下降０﹒１％轉為持平。
　　非食品中，交通和通信價格下降３﹒１％，其中汽油和柴油價格分別下降１４﹒８％和
１６﹒２％；醫療保健價格上漲１﹒３％；教育文化和娛樂價格上漲０﹒９％。扣除食品和能源
價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒４％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。（ｗｌ）

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