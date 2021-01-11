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11/01/2021 09:51

【數據解讀】統計局：１２月ＰＰＩ環比漲幅擴大，內需穩定恢復

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２０年１２月份，全國工業生產者出廠
價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒４％，降幅較１１月收窄１﹒１個百分點，亦好於市場預期的跌０
﹒８％。對此，統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，１２月，國內需求穩定恢復，加之部分
國際大宗商品價格持續攀升，帶動工業品價格繼續上行。

＊ＰＰＩ環比漲幅擴大，燃氣業價格環比漲４﹒１％＊

　　從環比看，ＰＰＩ上漲１﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒６個百分點。其中，生產資料價格上
漲１﹒４％，漲幅擴大０﹒７個百分點；生活資料價格上漲０﹒１％，漲幅與上月相同。
　　主要行業中，受國際原油價格上漲等因素影響，石油和天然氣開採業價格上漲７﹒９％，石
油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲５﹒３％，化學原料和化學製品製造業價格上漲２﹒３％，
漲幅均有所擴大，合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒３７個百分點。隨著國內市場需求持續回暖，加之
鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格上漲較多，金屬相關行業價格繼續上漲，其中有色金屬冶
煉和壓延加工業價格上漲３﹒９％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲３﹒３％，漲幅分別擴
大２﹒８和１﹒８個百分點，合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒３７個百分點。
　　由於年底氣溫較常年同期偏低，供暖需求快速增加，帶動燃氣生產和供應業價格上漲
４﹒１％，煤炭開採和洗選業價格上漲３﹒５％，漲幅均擴大１﹒３個百分點。農副食品加工業
價格上漲１﹒０％，漲幅擴大０﹒２個百分點。

＊煤炭業價格同比轉漲１﹒３％＊

　　從同比看，ＰＰＩ下降０﹒４％，降幅比上月收窄１﹒１個百分點。其中，生產資料價格下
降０﹒５％，降幅收窄１﹒３個百分點；生活資料價格下降０﹒４％，降幅收窄０﹒４個百分點

　　主要行業中，價格漲幅擴大的有有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲８﹒３％，擴大４﹒２個
百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲５﹒０％，擴大３﹒０個百分點。價格降幅收窄的有
石油和天然氣開採業，下降２７﹒０％，收窄２﹒８個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，
下降１２﹒５％，收窄３﹒８個百分點。此外，化學原料和化學製品製造業價格由下降３﹒０％
轉為持平，煤炭開採和洗選業價格由下降２﹒９％轉為上漲１﹒３％。（ｗｌ）

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