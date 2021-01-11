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即市新聞

11/01/2021 13:39

【數據解讀】交銀：料首季ＣＰＩ同比漲幅為負，全年通脹溫和

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布的２０２０年１２月居民消費價格指數
（ＣＰＩ）同比上升０﹒２％，高於預期的持平（上月為逾１１年來首次收縮）；１２月工業生
產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降０﹒４％，亦好於市場預期的下降０﹒８％。去年全年
ＣＰＩ同比上漲２﹒５％，遠低於政府早前定下的增長３﹒５％目標；ＰＰＩ同比下降
１﹒８％。
　　交通銀行金融研究中心研究員劉學智表示，１２月ＣＰＩ由負轉正符合判斷，食品價格１２
月以來反彈回升，這與消費旺季需求增加以及飼料成本上升有關，其他食品價格（如鮮菜鮮果）
受天氣轉冷影響，亦有一定幅度上漲。非食品價格整體走勢平穩略有上升，受燃油類價格上漲帶
動，總體看ＣＰＩ漲幅較弱，處在溫和通脹水平。
　　核心ＣＰＩ同比漲幅小幅下降０﹒１個百分點到０﹒４％，反映整體需求仍然偏弱。受翹尾
因素的影響，以及整體需求仍然偏弱，一季度ＣＰＩ同比漲幅可能為負值。隨著需求逐漸恢復，
二季度之後ＣＰＩ同比漲幅有望逐漸回正，預計全年通脹溫和。

＊ＰＰＩ一季度有望出現正增長＊

　　此外，近來ＣＲＢ指數和國際原油價格明顯上升，國內流通中的生產資料價格普遍上漲，工
業生產不斷加快，預計ＰＰＩ將延續上升勢頭，２０２１年一季度有望出現正增長。目前物價水
平溫和，雖然ＣＰＩ偏低但ＰＰＩ已經逐步回升，不會對貨幣政策帶來影響。（ｗｌ）

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