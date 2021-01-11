【數據解讀】光銀：料今年ＣＰＩ先抑後揚，未來幾個月負值概率高

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布的２０２０年１２月居民消費價格指數

（ＣＰＩ）同比上升０﹒２％，高於預期的持平（上月為逾１１年來首次收縮）；１２月工業生

產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降０﹒４％，亦好於市場預期的下降０﹒８％。去年全年

ＣＰＩ同比上漲２﹒５％，遠低於政府早前定下的增長３﹒５％目標；ＰＰＩ同比下降

１﹒８％。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，未來幾個月國內物價仍面臨壓力，預計ＣＰＩ同比

處於負值區域概率偏高。２０２１年國內ＣＰＩ同比呈現先抑後揚走勢，穩步回升走勢。具體看

，未來幾個月物價可能由於高基數影響，ＣＰＩ同比增有可能處於收縮區域，但隨後逐步回升，

全年物價表現溫和。



＊國內工業品價格將穩步復蘇＊



ＰＰＩ來看，上游生產資料價格「漲價」明顯，主要是全球主要經濟體空前支持內需政策與

疫苗利好提振大宗商品價格走高，國內需求穩步復蘇，帶動企業補庫存需求。從趨勢看，國內工

業品價格將穩步復蘇態勢。

一是經濟體大規模抒困政策與疫苗接種逐步鋪開，利好大宗商品價格；二是國內需求穩步復

蘇，需求側對供給拉動的動力在逐步增強，且工業部門逐步趨於平衡、可持續。（ｗｌ）

