【ＦＯＣＵＳ】電動車競爭白熱化，啟示「顛覆式創新」倍升股

【ＦＯＣＵＳ】「宅經濟」助力電商龍頭身家逆疫暴漲，社媒巨擘發功「推特之王」侵侵的

手機淪為板磚……科技威力無遠弗屆；２０２１年的焦點，勢輪到一眾攜「綠色能源＋人工智能

」概念的電動車企。

繼上周Ｔｅｓｌａ首席執行官馬斯克超越亞馬遜的貝索斯登上世界首富後；去年股價爆升逾

１１倍的蔚來汽車周六（９日）發布首款旗艦轎車；浙江吉利、百度緊接著周一（１１日）宣布

擬合作生產智能電動車；韓國現代汽車據報最快２０２４年量產ＡｐｐｌｅＣａｒ。



＊蔚來發布ＥＴ７，百度揭盅造車＊



受首款旗艦轎車ＥＴ７發布提振，中國電動車商蔚來（ＮＩＯ）在美股價續挑戰６０美元新

高，而在去年中前的長達一年半時間，其不過維持單位數橫行。

售價４４﹒８萬元人民幣起的ＥＴ７，搭載自動駕駛技術ＮＡＤ系統，獲公司董事長李斌稱

為「已超越Ｔｅｓｌａ」。其超算平台配備的４顆英偉達Ｏｒｉｎ晶片的算力達後者的７倍；新

１５０ｋＷｈ固態電池產品，續航里程高逾１０００公里。

緊隨ＥＴ７的發布，內地搜索巨頭百度今早發布聲明宣布，將與吉利（００１７５）母企浙

江吉利控股集團合作生產智能電動汽車。２０１６年就成立智能汽車事業部的百度，旗下自動駕

駛平台Ａｐｏｌｌｏ最新估值已達百萬美元級，近月更獲「科技股女股神」

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ青睞大手掃入。如今正式揭盅造車野心，實力不容小覷。



＊３Ｄ打印、基因序列、能量儲存＊



新秀嶄露頭角，老牌傳統企業亦不甘落後。中國最大的汽車製造商上汽集團，據報設定今年

新能源車交付量增長１４０％至７６﹒８萬輛的雄心勃勃目標；工程機械製造巨頭徐工集團，同

據報向新能源汽車項目投資５５億元人民幣；梅賽德斯．奔馳則最新推出具有ＡＩ功能的５６英

寸觸摸屏，將用於稍後亮相的ＥＱＳ全電動豪華轎車；有逾半世紀歷史的韓國現代汽車，據報３

月前將正式牽手蘋果，最快２０２４年量產ＡｐｐｌｅＣａｒ。

一眾企業攜「綠色能源＋人工智能」概念在電動車市場爭相跑馬圈地，背後直指「顛覆式創

新（ｄｉｓｒｕｐｔｉｖｅ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ）」交易持續發酵。除了蔚來、

Ｔｅｓｌａ過去一個月股價飛升４０％、４４％，被視作「３Ｄ打印」概念的３Ｄ解決方案公司

３Ｄ Ｓｙｓｔｅｍｓ股價飆逾１﹒３倍，「基因序列」概念的基因組圖譜技術公司

Ｂｉｏｎａｎｏ Ｇｅｎｏｍｉｃｓ股價飆逾８倍，「能量儲存」概念的氫燃料公司

Ｐｌｕｇ Ｐｏｗｅｒ股價飆逾１倍。

嫌ＦＡＡＮＧ（ＦＢ、蘋果、亞馬遜、Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｇｏｏｇｌｅ）、ＴＡＮＤ

（特斯拉、動視暴雪、英偉達、迪士尼）、ＡＴＭ（阿里、騰訊、美團）交易上車太遲？趁早把

握２０２１年的技術新趨勢，挖掘下一隻黑馬股。

