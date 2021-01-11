《融天納地－溫天納》預測牛年新趨勢

《融天納地》在新的一年，國家產業政策的重點將為新基建、高端製造業和大消費。當中，

主要領域包括新型基礎設施，發展戰略性新興產業，推進區域協調發展和以人為核心的新型城鎮

化，拓展民間投資空間，提升消費能力以擴大內需。



作為十四五政策的鋪墊，綠色金融框架首次進入工作目標，無論是針對目前的環境，抑或是

針對未來的發展趨勢，減少碳排放量始終是國家的目標。綠色金融已經發展多年，但因缺乏頂層

目標的設定，發展速度受阻。今年國家終於將建立框架、推動碳排放交易市場、逐步健全標準體

系等等規劃排上日程，這將會標注著頂層目標設定的開始。



中央政府在化解金融風險攻堅戰取得一定的成果，自２０１８年開始啟動，２０２０年結束

。今年進入平穩期，一切來之不易，從整治影子銀行、關閉互聯網金融公司開始，中央一直盡力

將所有涉金融業務的實體均納入管理體系，防止出現超預期的金融創新。故此，投資市場需要留

意在今年內，國家定必持續將不同的金融活動、金融機構、金融市場和金融基礎設施納入宏觀審

慎管理的範圍，以防範突來的風險，故此今年的監管力度絕對不會減輕。



與此同時，多重因素仍將支持中國經濟穩步復甦，當中十四五規劃政策的利好作用將逐步釋

放，重點將體現在科技創新、產業升級、要素市場改革領域。另一方面，在製造領域，被動去庫

存將改善為主動補庫存，將明顯帶動內地企業盈利改善。若趨勢順利，估計今年新一輪的主動補

庫存周期，或能延續半年以上。



在內需及外需的共同推動下，內地製造業投資有望接力成為新的增長點，尤其是相關的新基

建投資亦將擴容。如上文提及，內地外貿進出口增長將改善，以內循環為主的新發展態勢將主導

國家今年的發展方向。



內地物價波動逐步回歸基本面，整體水準將保持溫和上升的水準，為中央貨幣政策提供了充

裕空間，穩健的貨幣政策將更強調靈活、精準和適度。另外，中央宏觀政策將保持連續性、穩定

性、以及可持續性。在財政政策方面，中央將保持對經濟復甦的支持力度，而在住房政策領域，

中央將更注重從金融源頭管理需求，以防過熱。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

