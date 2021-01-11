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即市新聞

11/01/2021 12:30

《匯市一周－徐惠芳》觀望美國財政政策，美元短線走強

　　《匯市一周》美國１２月非農就業報告再次亮起警告，大量就業職位流失，減少１４萬，反
映企業和各行業受疫情影響，以及紓困措施無法如期推出。幸好，該報告指１２月失業率持平，
平均時薪年率計算更大幅上揚。
　
　　市場認為，美國經濟不會再次陷入嚴重衰退，相信美國政府已批准近９０００億美元的大規
模紓困措施，將有助刺激經濟和就業市場。民主黨最終獲得參議院的控制權，料將有更多財政刺
激和利民措施推出，所以在非農就業數據公布後，美匯指數反彈，重上兩星期前的９０水平。
　
　　密切留意本周美聯儲主席鮑威爾將發表講話，加上將公布褐皮書，報告展望經濟動力。數據
方面，美國１２月零售銷售預期－０﹒１％，較前值改善，有利美元走走勢。本周五（１５日）
密歇根大學消費者信心指數也值得留意，將預視美國經濟和消費力度的變化。
　
　　技術上，美匯指數重新站上９０關口，突破１０日均線。若可以突破２０日均線並上揚，可
挑戰９１﹒０大關。留意美聯儲主席鮑威爾對未來經濟信心的暗示，若認為貨幣政策需進一步延
長或加大寬鬆力量則不利美元。美元若跌穿８９﹒２０，將會進一步向８８﹒７或下試２０１８
年低位８８﹒２０。
　
＊市場估計英央２月引入負利率＊
　
　　新一屆美國總統上台，由前美聯儲主席耶倫擔當重要財長角色，勢必推動期待已久的大規模
財政政策，為美國經濟注入更多動力，黃金或將受惠於大規模刺激措施而攀升。金價回軟至每盎
司１８３２元（美元．下同）水平整固，上方阻力１８７５、１９３０、１９７５元，下方支持
１８００、１７７０元。
　
　　美國上周ＥＩＡ公布：精煉油庫存增加４５１﹒９萬桶、原油庫存－８０１﹒０萬桶、汽油
庫存增加６３９萬桶。主要產油國政策方面，沙特和俄羅斯透露考慮將現有減產協議延長，以進
一步平衡市場，ＯＰＥＣ＋成員國傾向於推遲先前達成的１月份開始每日增產２００萬桶的計劃
，該計劃相當於全球需求的２％，以支持市場。紐約期油現時在每桶５１﹒７５元整固，趨勢往
上，下方支持４８﹒２０、４５﹒５５元。
　
　　外界揣測，英國央行可能較早引入負利率，以對抗第三次疫情封鎖給經濟造成的打擊。第三
波封鎖措施對英國經濟的衝擊，將增加英國央行的壓力，可能２月的下次會議就得採取額外的貨
幣刺激。英國央行２月將把利率降至負值，指標利率從０﹒１０％調降到負０﹒１５％。英國退
歐的風險已去除，但英鎊其實還沒有回到正常水平，考慮英鎊兌其他貨幣仍被低估，尤其是新冠
病毒新毒株不會只限於是英國的現象。
　
　　英鎊現時在１﹒３５０５水平整固，趨勢往下，初步阻力位約在１﹒３５６０、
１﹒３６４０、１﹒３７０５，也是２０１８年以來的最高水平，下方支持在１﹒３４２０。
《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》

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