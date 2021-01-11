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即市新聞

11/01/2021 13:27

《金石為開－黃威》避險資產遭拋售，金價急轉直下

　　《金石為開》民主黨意外在佐治亞州的參議員複選中大獲全勝，取得參議院實際控制權。市
場認為拜登的財政刺激政策掃除最大障礙，利好經濟前景。儘管１２月非農表現遜色，但風險情
緒依然高漲。上周美股再創新高，債券遭到拋售，美元指數觸底反彈連續上升，黃金則在衝高回
落後沽壓加劇，周五（８日）創下近兩個月最大單日跌幅，全周累計下跌２﹒６％。
　
　　在佐治亞州參議員複選中，民主黨拿下全部兩席，如此一來，參議院兩黨席位將出現５０－
５０的局面。即將上任的副總統賀錦麗將擔任參議院議長，她可以在參議院投票持平時投出打破
僵局的一票。這意味著民主黨將實際掌握參眾兩院，為拜登政府的政策推行掃除重大阻礙。市場
預計新的財政寬鬆政策會陸續推行，風險情緒持續升溫。
　
　　而另一方面，美國１２月非農就業人口下降１４萬人，遠遜於預期的增加５萬人，較１１月
增加２４﹒５萬人亦大幅下滑。１２月非農數據為去年４月以來最差表現，且終結了連續七個月
正增長的勢頭。可以看出新一波的新冠疫情對實體經濟產生了顯著的負面影響。而由於疫苗注射
進度不及預期且新毒株導致的單日新增病例數再創新高，非農轉差很可能只是經濟二度探底的開
端。雖然此次疫情對經濟的衝擊可能沒有去年上半年那麼強烈，但復甦的步伐勢必受阻。
　
　　目前市場情緒依然十分樂觀，甚至非農數據的下滑也被解讀為推動財政刺激出台的利好因素
，短線對避險資產頗為不利。上周黃金遭到打擊十分嚴重，美元的反彈也進一步對金價施壓。但
從中期來看，經濟前景的不確定性、政策維持寬鬆的預期依然會對黃金形成支持。
　
　　走勢上看，金價從保歷加通道頂部徑直向底部下探，日線ＲＳＩ跌穿５０，ＭＡＣＤ動能柱
轉跌，短線局勢由強轉弱。投資者可等待金價下探１８１５美元附近嘗試博反彈，但需警惕短線
沽壓加大導致回踩前低１７６５美元的可能，做好止損準備。
　
　　本周重磅數據不多，主要關注美國１２月ＣＰＩ、零售銷售及初請失業金人數變化趨勢。
《六福金融分析師　黃威》

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