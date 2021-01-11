《陶冬天下－陶冬》民主黨橫掃，新病毒蔓延

《陶冬天下》２０２１年的第一個星期，美國政治以撼天動地的態勢爆發了，美國國債亦遭

到拋售，但是股市卻巋然不動，三大股指同創新高。本年度以民主黨人意外地奪取傳統深紅的佐

治亞州的兩席參議員席位開局，接著上演了一出美國歷史上前所未見的本國人民攻佔國會山、再

被撲滅的鬧劇，震撼海內外。然而，資本市場卻依照各自的邏輯和語言演繹。股市認為民主黨取

得橫掃勝利，會帶出拜登政府更大的財政開支，利好經濟前景。債市則認為大政府做法既不利於

控制財政赤字，又會觸發通貨膨脹，國債被拋售，收益曲線變陡峭，十年期國債利率一舉逼近１

﹒１％的水平。全球風險市場基本上跟隨了美股的思路和節奏，資產價格衝高，資金尋求增加風

險權重，避險需求下降。全球基金的配置基本上也跟隨這個思路進行，美元指數止跌回升，原油

與大宗商品神勇，黃金白銀失色。比特幣上演了令人瞠目的暴漲。



民主黨同時拿下白宮和參眾兩院多數席位，是不是意味著拜登政府真的可以大灑金錢呢？筆

者認為起碼短期未必發生。民主黨奪得參議院多數黨地位的確消除了拜登政府的不少尷尬，行政

當局受制於國會黨爭的不確定性大幅下降，但是必須明白，１）民主黨在參議院僅有極其微弱的

優勢，已經有民主黨議員站出來反對大灑金錢；２）國會衝擊事件分化了共和黨人，現在是最好

時機爭取溫和共和黨人，制止黨爭的惡性循環。筆者認為拜登上台後可以盡快落實一份救援計劃

，穩定美國經濟，不過指望他在十二個月內拿出競選時所談的「新政」，大搞基建，可能是不切

實際的。美國乃至全世界的復甦第一取決於疫情演變，第二取決於各國的災後重建計劃，美股近

期炒經濟復甦，可能早了一點，當然流動性狀況依然充沛。



近月北半球又出現一波洶湧的疫情，變種後的病毒以更快的速度蔓延，美歐受感染人數分創

新高，連防控做得較好的中國也出現了新的疫情警號。筆者認為，全球範圍內經濟出現Ｗ型反轉

無可避免，美國最新的非農就業數據就是未來數月經濟前景的預演，但是經濟下挫的烈度應該明

顯低過去年春季那一波。筆者相信世界多數國家領導人意識到，封城堵路對經濟所帶來的傷害，

從經濟學意義上要遠遠大過流行病意義上的傷害，這次的人流管制政策在多數國家會局限於疫區

，因此整體經濟活動不至於再現斷崖式暴跌，但是商業活動放緩、部分產業鏈斷裂和就業市場惡

化仍會對經濟構成挑戰。而且，疫情不受任何貨幣財政政策的控制，屬於不可控的不確定性，股

市越過Ｗ型的第二個底，直接期望實體經濟快速反彈，有其盲點。



本周關注美國債市的進一步發展。數據上，美國核心通脹和中國信貸數據比較重要。美國數

據的焦點是核心通脹有沒有上升的苗頭以及汽車之外的零售下滑多少。中國數據的焦點是年初銀

行放貸規模。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

