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11/01/2021 15:02

【新冠肺炎】傳港府研判新春活動安排，善信上頭炷香或受影響

　　《經濟通通訊社１１日專訊》本港疫情持續，新春活動或受影響。消息透露，繼取消原定下
月在多個地點舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場後，港府現正研判在限聚令下，新春活
動的安排，黃大仙祠上頭炷香和車公誕參拜等能否鬆綁，仍是未知之數。
　　據悉，港府本周內將與業界商討賀歲活動的傳播風險及探討折衷方案，但初步估計難以如常
舉行，包括可能要考慮網上求籤等，以免大型活動吸引人群聚集。（ｃｌ）

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