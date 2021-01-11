【香港政情】鄭若驊：必須遏止針對法官或司法人員的起底活動

《經濟通通訊社１１日專訊》律政司司長鄭若驊出席２０２１年法律年度開啟典禮致辭時表

示，針對法官及其他執行司法工作人員的起底活動有上升的趨勢，必須遏止。她作為「公眾利益

守護者」，已經向法庭尋求並取得禁制令，禁制針對法官、司法人員及其家人的起底行為，任何

違反禁制令的人有機會被視為藐視法庭，可被判處罰款或監禁，包括近期法庭在一宗裁決中判處

的即時入獄。



＊向法官施壓力只會徒勞無功＊



她表示，客觀理性地評論和討論法院判決一向都屬於法律容許的範圍，但社會上有部分言論

卻非如此。任何別有用心或欠缺理據的不公平言論，意圖向秉行公義的法官施加壓力或作出不當

影響，都只會徒勞無功。

她又談及香港國安法在本港頒布後出現對法治毫無根據的挑戰。她指出，國家安全屬於中央

職權範圍，《基本法》要求香港履行就關乎國家安全的若干罪行有憲制責任立法，強調「一國兩

制」原則已遭破壞的說法全屬誤解。



＊「一國兩制」原則遭破壞之說全屬誤解＊



她續指，由行政長官任命法官的做法受到很多偏頗和片面的批評，有人指此舉會削弱香港的

司法制度。她重申行政長官只是為不同級別的法院定立指定法官名單，由該等法官負責聆訊涉及

國家安全事宜的案件，並非委派某法官審理某特定案件。（ｃｌ）

