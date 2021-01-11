  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2021 17:24

【新冠肺炎】香港郵政恢復寄往英國的易網遞服務

　　《經濟通通訊社１１日專訊》香港郵政今日宣布，往英國的航空服務開始有限度地恢復，惟
航空公司現提供的空郵運載力不能應付全面空郵服務的需求，故明日（１２日）起會首先恢復寄
往英國的易網遞服務，但其他空郵服務仍須暫停。
　　易網遞服務重量上限為兩公斤及提供基本追蹤資訊。此外，因當地郵政運作仍受疫情影響，
郵件派遞或會受到延誤。（ｃｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/01/2021
《神州經脈》CPI轉漲兼高預期　內地疫情升溫　滬指曾逼三千六
財經熱話11/01/2021
中資電訊股反彈騰訊造好　港股反覆創一年高位惟二萬八關得復失
FOCUS11/01/2021
【FOCUS】電動車競爭白熱化　啟示「顛覆式創新」倍升股
財經熱話11/01/2021
電動車消息多籮籮　比亞迪吉利破頂　特斯拉概念足贛鋒創新高
開市Good Morning11/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：廣汽潛力被市場低估
財經熱話08/01/2021
《股市一周》港股2021年首周炒起647點　創近11個月高位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>