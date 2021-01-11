【新冠肺炎】香港郵政恢復寄往英國的易網遞服務

《經濟通通訊社１１日專訊》香港郵政今日宣布，往英國的航空服務開始有限度地恢復，惟

航空公司現提供的空郵運載力不能應付全面空郵服務的需求，故明日（１２日）起會首先恢復寄

往英國的易網遞服務，但其他空郵服務仍須暫停。

易網遞服務重量上限為兩公斤及提供基本追蹤資訊。此外，因當地郵政運作仍受疫情影響，

郵件派遞或會受到延誤。（ｃｌ）

