【企業盈喜】惠理集團（８０６）料去年多賺１﹒５３倍至１３億元

《經濟通通訊社１１日專訊》惠理集團（００８０６）公布，集團預期截至２０２０年１２

月３１日止年度公司擁有人應佔合併純利將由２０１９年的５﹒１３４億元升１﹒５３倍至１３

億元。

純利大幅增長主要源自表現費由２０１９年度的５５３０萬元增加至２０２０年的約１４億

元。

另外，未計其他收益或虧損之經營利潤預期將由２０１９年的３﹒４４億元，大幅增加至

２０２０年的約１３億元。（ｃｗ）

