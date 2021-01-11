《經濟通通訊社１１日專訊》惠理集團（００８０６）公布，集團預期截至２０２０年１２
月３１日止年度公司擁有人應佔合併純利將由２０１９年的５﹒１３４億元升１﹒５３倍至１３
億元。
純利大幅增長主要源自表現費由２０１９年度的５５３０萬元增加至２０２０年的約１４億
元。
另外，未計其他收益或虧損之經營利潤預期將由２０１９年的３﹒４４億元，大幅增加至
２０２０年的約１３億元。（ｃｗ）
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11/01/2021 17:03
【企業盈喜】惠理集團（８０６）料去年多賺１﹒５３倍至１３億元
《經濟通通訊社１１日專訊》惠理集團（００８０６）公布，集團預期截至２０２０年１２
月３１日止年度公司擁有人應佔合併純利將由２０１９年的５﹒１３４億元升１﹒５３倍至１３
億元。
純利大幅增長主要源自表現費由２０１９年度的５５３０萬元增加至２０２０年的約１４億
元。
另外，未計其他收益或虧損之經營利潤預期將由２０１９年的３﹒４４億元，大幅增加至
２０２０年的約１３億元。（ｃｗ）
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