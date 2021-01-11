【大國博弈】中鐵建：目前無法確定美國人士於公司Ｈ股的持股情況

《經濟通通訊社１１日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，去年

１１月１２日（美國東部時間），美國總統頒布了一項行政命令，禁止任何美國人士對若干中國

公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任

何交易。

２０２１年１月８日（美國東部時間），美國財政部海外資產控制辦公室發布了一份有關該

行政命令的包括本公司在內的相關中國企業清單。該行政命令中的禁令將於２０２１年１月１１

日上午９點３０分（美國東部時間）開始生效，惟受限於若干出售及其他豁免。

於２０２１年１月１１日，公司已發行股份總數為１３５﹒８億股，其中，Ａ股流通股為

１１５﹒０３億股，佔公司已發行股份總數約８４﹒７１％；Ｈ股流通股為２０﹒７６億股，佔

公司已發行股份總數約１５﹒２９％。根據聯交所披露易系統顯示，於２０２１年１月９日，公

司２０﹒６１億股Ｈ股乃以香港中央結算有限公司名義通過中央結算及交收系統直接持有，佔公

司已發行Ｈ股總數約９９﹒２６％。據此，公司目前無法確定當中涉及美國人士於本公司Ｈ股的

持股情況。

公司目前生產經營正常。公司正基於目前所得的資料和信息，就該行政命令對公司的潛在影

響進行綜合評估。（ｃｗ）

