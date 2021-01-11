和諧汽車（０３８３６）核數師德勤辭任，審計工作時間表未達共識

《經濟通通訊社１１日專訊》和諧汽車（０３８３６）公布，德勤．關黃陳方會計師行（德

勤）就審計工作時間表和進程達成共識，已辭任其核數師職務，由本月８日起生效，而中匯安達

會計師事務所已獲委任為其核數師，由本月９日起生效，以填補德勤辭任核數師之臨時空缺，任

期至下屆股東周年大會為止。

該集團指，由於無法就截至去年１２月３１日止的審計工作時間表和進程與德勤達成共識，

德勤表示只有在獨立調查工作圓滿完成後，方可開展截至去年１２月３１日止財政年度的審計工

作。該集團認為，審計工作與有關獨立調查同時進行較為妥當，以確保及時完成截至去年１２月

３１日止的審計工作。雙方對此未能達成共識，已嚴重影響到本年度審計工作的開展和完成。同

時，鑑於中匯曾為該集團２０１９年度的核數師，對其業務較為熟悉，既可以保持審計的延續性

，亦能夠及時完成截至去年１２月３１日止的審計工作。

經斟酌，該集團指，德勤已辭任核數師職務，而除有關內容外，德勤已向該集團確認，概無

與其辭任核數師有關情況應提呈股東垂注。該集團董事會及審核委員會確認，概無與有關更換核

數師事宜或情況需要提呈股東垂注。（ｗｈ）

