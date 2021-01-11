【企業盈警】遠大住工（０２１６３）料年度純利跌最多７５％

《經濟通通訊社１１日專訊》遠大住工（０２１６３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利將較２０１９年同期降低介乎５０％至７５％，即介乎約１﹒６９億元（人民幣．下同

）至３﹒３９億元。

該集團指，純利下跌主因隨著實施「遠大聯合」計劃，聯合工廠全國布局逐漸完善，主要收

入來源逐漸轉向ＰＣ構件業務，且受新型冠狀病毒疫情影響，部分聯合工廠籌建進度延後，設備

收入減少超過８０％，以及自２０１８年起，為更好地應對實施「遠大聯合」計劃帶來的管理資

源壓力，同時激勵合作方積極性，調整部分聯合工廠管控方式，大部分聯合工廠管控模式的轉變

已於２０１８年和２０１９年完成，去年失去聯營公司形成的收益較去年同期減少超過７０％。

該集團將於３月３１日或之前公布業績。



＊ＰＣ構件新簽合同額升３２％＊



另外，該集團公布，截至去年１２月３１日止年度，ＰＣ構件製造業務新簽合同總金額比

２０１９年度約３１億元上升３１﹒７％至約４０﹒９１億元，而ＰＣ構件製造業務未完成合同

總金額比２０１９年度的約３７﹒４９億元上升３８﹒６％至約５１﹒９６億元。（ｗｈ）

