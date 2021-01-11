《神州民企》李寧逾１７億人幣購４筆結構性存款作投資

《經濟通通訊社１１日專訊》李寧（０２３３１）公布，斥合共約１７﹒２５億元（人民幣

．下同）向獨立第三方認購４筆結構性存款作投資。

該集團指，於本月６日分別斥５億和１﹒２５億元認購中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）和工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）的結構性存款，預期年

回報率分別為３﹒１５％和２﹒１％，年期分別為１７４和６２日，而產品風險水平均為低至中

風險。

此外，該集團於本月８日分別斥９億和２億元認購平安銀行和建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）的結構性存款，預期年回報率分別為３﹒３％和３﹒２％，前者年期分別

為９０和１７２日，而後者為９１日，產品風險水平分別為低風險和低至中風險。

該集團指，進行有關認購之資金為毋須即時用作營運或資本開支用途之內部資金，而有關認

購被視為庫務管理之一部分，藉以改善閒置資金動用情況及帶來更高資本回報。此外，該集團於

購買理財產品及決定各自認購金額時，已全面考慮其對日常營運及資本開支之資金需要，故有關

認購將不會影響日常資金需求。（ｗｈ）

