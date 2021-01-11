《日入而息》盈富不再對受制裁股份進行投資，北水淨流入創新高

《今天重點》﹡盈富基金（２８００）不再對受美制裁企業進行新投資；Ｄａｖｉｄ

Ｗｅｂｂ：盈富應更換管理人及信託人

﹡中海油指對被列入涉軍企業表示遺憾，正評估影響；﹡中鐵建

（０１１８６）目前無法確定美國人士於公司Ｈ股的持股情況

﹡消息指攜程集團上半年在港第二上市，集資十億美元起

﹡消息指中國監管機構擬要求螞蟻及騰訊等共享消費者信用數據

﹡內地１２月ＣＰＩ同比轉升０﹒２％，高於預期持平；內地１２月ＰＰＩ同

比跌幅收窄至０﹒４％，好於預期

﹡終審法院首席法官張舉能履新，冀帶領司法機構保持專業；鄭若驊稱必須遏

止針對法官或司法人員的起底活動



《即日市況》﹡訊股反彈騰訊造好，港股反覆升３０點收２７９０８二萬八得復失



《深滬股市》﹡通脹重回疫情升溫，滬指收跌１﹒１％半個月最大跌幅



《美元匯價》﹡短線可考慮１﹒２２附近沽出歐元；歐元最新報１﹒２１６６╱６９，日圓

最新報１０４﹒１０╱１３



《公司業績》﹡和美醫療（０１５０９）中期虧損擴大至６６４９萬元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）有信心有充裕投資產品滿足市場需求

﹡證監會港交所與衍生產品發行商溝通確保市場有序運作

﹡消息指攜程集團上半年在港第二上市，集資十億美元起

﹡大發地產（０６１１１）建議發行美元優先票據

﹡小米（０１８１０）昨日共１００３門店同時開業創紀錄

﹡中國光大水務（０１８５７）發最多１０億元人民幣三年期第二期中期票據

﹡中匯集團（００３８２）華商學院全名已變更為廣州華商學院

﹡丘鈦科技（０１４７８）去年１２月攝像頭模組銷售數量按年跌１﹒３％

﹡交通銀行（０３３２８）不存在黑客入侵，網上流傳客戶信息與真實不符

﹡和諧汽車（０３８３６）成立獨立調查委員會調查，回應沽空報告

﹡信銀國際料未來兩年「ｉｎＭｏｔｉｏｎ」新客戶人數增長３倍

﹡思捷環球（００３３０）營運總裁辭任

﹡ｉＣｌｉｃｋ冀３年ＳａａＳ業務佔半，擬今年港上市

﹡香港電視（０１１３７）周內夥微軟谷歌等，推數據共享平台

﹡國投集團（０１３８６）經聯交所上市的股份股權轉讓不會因清盤呈請失效

﹡第一視頻（０００８２）旗下瘋狂體育簽約ＦＩＦＰｒｏ正版ＩＰ授權

﹡報道指李澤楷入主富衛董事局，料鋪路港上市

﹡報道指順豐創辦人王衛任大灣區航空董事

﹡遠洋服務（０６６７７）穩定價格期結束

﹡萬科長沙灣Ｔｈｅ Ｃａｍｐｔｏｎ原價加推４７伙

﹡中生製藥（０１１７７）鎮痛藥「注射用帕瑞昔布鈉」獲通過一致性評價

﹡寶勝國際（０３８１３）去年綜合經營收益淨額按年跌６％至約２５６億元

人民幣

﹡中海油（００８８３）對被美國ＯＦＡＣ列入黑名單表示遺憾

﹡晨訊科技（０２０００）去年１２月收入跌５０﹒６％，全年收入減逾

１７％

﹡周大福（０１９２９）第三財季港澳同店銷售跌３１％，內地市場增

１２﹒２％

﹡裕元集團（００５５１）去年綜合累計經營收益淨額按年跌１６﹒４％



《國企紅籌》﹡郵儲行（０１６５８）獲原則同意非公開發行Ａ股籌最多３００億元人民幣

﹡北控水務（００３７１）湖南省沅江市成立合資公司，註冊資本４億元人幣

﹡五礦資源（０１２０８）對秘魯社區阻礙拆除表示歡迎，精礦運輸逐步恢復

﹡越秀地產（００１２３）附屬３０億美元有擔保中期票據今日上市

﹡新疆新鑫（０３８３３）向合營作１３５０萬元人民幣貸款擔保

﹡彩虹新能源（００４３８）與上饒市政府就建設光伏玻璃項目達成合作

﹡中鐵建（０１１８６）目前無法確定美國人士於公司Ｈ股的持股情況



《神州民企》﹡吉利汽車（００１７５）澄清與百度生產電車消息，非訂約方但不排除合作

﹡傳騰訊（００７００）投資北京微芯感知科技，持股２０％

﹡３６１度（０１３６１）去年第四季度主品牌產品按年有低單位數增長



《中國要聞》﹡內地１２月ＣＰＩ同比轉升０﹒２％，高於預期持平

﹡內地１２月ＰＰＩ同比跌幅收窄至０﹒４％，好於預期

﹡據報農行ＡＴＭ機新增數字人民幣存取現功能

﹡統計局表示１２月ＰＰＩ環比漲幅擴大，內需穩定恢復；上月ＣＰＩ轉漲受

居民消費疊加天氣等影響

﹡外媒表示螞蟻將在金融控股公司傘形架構下重組大量業務

﹡茅台等國企輸血財政遭官媒質疑：市場憑甚麼允許化債

﹡四家銀行踩中房貸紅線，預計波及２２家地產上市公司

﹡推進全面依法治國綱領性文件出台

﹡傳Ｚａｒａ三家姊妹品牌內地集體關閉實體店

﹡養老金投資運營穩步推進

﹡據報特斯拉物色中國設計總監，製造「中國風」汽車

﹡涉１６項違法違規被罰款，長城資產稱將落實整改措施

﹡北京、海南等三名省級政協原副主席被開除黨籍和公職

﹡上海臨港與百度阿波羅共建智能網聯產業創新高地

﹡長城新能源車上海高架自燃，撲救及時無人傷亡

﹡特斯拉中國否認將推１６萬元新車

﹡信通院表示內地手機市場去年出貨量３億部跌２０﹒８％

﹡海南表示積極推進島內居民進口日用消費品零關稅清單

﹡第五家全國性金融資產管理公司中國銀河資產開業

﹡據報人行取消信用卡利率限制，利率市場化新一步

﹡國家電網用電負荷創新高，蓄能電站搶修隊伍隨時待命

﹡人行５０億逆回購利率持平，淨回籠１５０億

﹡中國商務部發布阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法

﹡美國財政部上周公布禁止投資中資企新名單

﹡再有解放軍越境印度被抓，中方強調迷路籲印方勿炒作

﹡拼多多風波再起，員工爆料同事上救護車遭炒

﹡交易商協會就永煤事件問責，對海通證券等中介予警告

﹡蓬佩奧取消美台接觸限制，中方促美停止操作涉台議題

﹡印度交還越境中國士兵，中方籲共同維護邊境和平安寧

﹡國煤炭交易中心綜合交易價格指數連續１０期上漲

﹡拼多多認炒爆料員工，因其言論極端「想拼多多死」

﹡構料上月內地美元計出口增速回落至１５％出口反彈

﹡中原表示上周上海新房成交環比降逾三成，未來將續震盪

﹡消息指中國監管機構擬要求螞蟻及騰訊等共享消費者信用數據

﹡國台辦表示民進黨「倚美謀獨」，反制任何台美勾連行徑

﹡乘聯會表示１２月新能源乘用車零售銷量環比增近２１％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％破頂，擬斥７６億台幣吸物聯網外資



《其他消息》﹡葉劉淑儀稱中央正考慮反制措施，是時候禁港人持雙重國籍

﹡四國外長關注拘捕行動，外交部駐港公署促停止干預

﹡港府反駁英美澳加聲明，稱拘捕行動依法行事

﹡林鄭祝賀終審法院首席法官張舉能履新，承諾繼續支持司法機構

﹡終審法院首席法官張舉能履新，冀帶領司法機構保持專業

﹡勞福局表示最快明年首季擴大２元乘車優惠，長者須持個人八達通

﹡鄭若驊稱必須遏止針對法官或司法人員的起底活動

﹡金發局與泰國央行合作項目進入第二階段，料首季發表研究結果；金發局表

示發展央行數字貨幣為全球大勢所趨

﹡委會通過將鑽石山公屋計劃第二期轉為綠置居項目，擬今年推售

﹡陸金所香港推開戶優惠，新用戶可享３００元獎賞

﹡十大屋苑周末錄２４宗買賣，創３６周新高

﹡深股通額度全日用３２﹒７億元；滬股通額度全日用３﹒８億元，陸股通淨

流入８﹒９億

﹡天星銀行延長私人貸款「６０日免息免供」優惠

﹡有聲音倡提高股票印花稅稅率，張華峰稱競爭激烈難增加稅率

﹡黃馮律師行遭接管凍結款項逾億，客戶借錢處理樓宇交易

﹡華懋慈善基金要求頒令陳振聰破產，官押後擇日進行聆訊

﹡去年二手居屋買賣金額約２６０﹒５億元，創歷史新高

﹡中大入口遭黑衣人破壞圍欄，一人涉嫌襲擊被捕



《新冠肺炎》﹡本港新增４１宗確診個案，１１宗源頭不明

﹡花農不滿食環署無回應發放恩恤金，稱公屋擺檔不實際

﹡全球確診病例突破９０００萬宗，美病例逾２２４０萬

﹡衛健委表示世衛專家組將於１月１４日赴華考察

﹡日本出現新變種病毒，白宮疫情小組指美或已出現變種

﹡菲律賓訂購２５００萬劑科興疫苗，最快料２月到貨

﹡個案追蹤指揮中心今起運作，海關稱有需要時可加人手

﹡國泰發指引准身體不適乘客除口罩，但要登機前申報

﹡梁子超促在「人流黑點」嚴格執法或局部封鎖郊遊熱點

﹡港九小輪船長確診，逾百名員工須接受檢測

﹡港府取消年宵，花農冀每棵蘭花獲１００元補助

﹡傳港府研判新春活動安排，善信上頭炷香或受影響

﹡港郵政恢復寄往英國的易網遞服務

﹡印尼當局批准緊急使用中國科興新冠疫苗

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