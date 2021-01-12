  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2021 07:50

《華爾街內望》市場關注華府事態發展及業績期，美股道指跌８９點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》市場等待業績期開始，並緊張地關注華盛頓事態發展，美股周
一（１１日）收低。
　　道指跌８９點或０﹒２９％，報３１００８點。標指跌２５點或０﹒６６％，報３７９９點
。納指跌１６５點或１﹒２５％，報１３０３６點。
　　市場切憧憬民主黨在喬治亞州參議院議席決選中獲勝，將提高出台更大規模財政刺激計劃的
可能性。不過部分投資者擔心刺激計劃可能會被推遲，因為隨著眾議院民主黨人提出一項彈劾特
朗普的決議，指控煽動叛亂，支持者暴力示威者衝擊國會。
　　另外有報道指，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）警告在拜登下周三（２０日）就職前，部分組織
正計劃在華盛頓特區和５０個州首府舉行武裝抗議活動。
　　板塊方面，美國債息上揚，避險債券走低，能源、金融等經濟敏感類股上升，公用事業、地
產等防禦性股遭拋售，當中非必需消費品、通訊股跌幅最大。
　　個股方面，摩根大通、花旗、富國等大行本周將公布業績，大型科技股Ｆａｃｅｂｏｏｋ、
Ａｌｐｈａｂｅｔ、蘋果走軟，他們對特朗普採取強硬態度，限制其社交媒體影響力，當中Ｔｗ
ｉｔｔｅｒ永久停用特朗普賬戶後大跌６﹒４％，
　　波音跌１﹒５％，主要受累於印尼Ｓｒｉｗｉｊａｙａ航空公司一部７３７－５００客機墜
毀，機上共有６２人。
　　十年期國債收益率升２９點，報１﹒１３５８，曾觸及１﹒１３８，創上年３月２０日以來
最高。（ａｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/01/2021
《神州經脈》CPI轉漲兼高預期　內地疫情升溫　滬指曾逼三千六
財經熱話11/01/2021
中資電訊股反彈騰訊造好　港股反覆創一年高位惟二萬八關得復失
FOCUS11/01/2021
【FOCUS】電動車競爭白熱化　啟示「顛覆式創新」倍升股
財經熱話11/01/2021
電動車消息多籮籮　比亞迪吉利破頂　特斯拉概念足贛鋒創新高
開市Good Morning11/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：廣汽潛力被市場低估
財經熱話08/01/2021
《股市一周》港股2021年首周炒起647點　創近11個月高位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>