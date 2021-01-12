《華爾街內望》市場關注華府事態發展及業績期，美股道指跌８９點

《經濟通通訊社１２日專訊》市場等待業績期開始，並緊張地關注華盛頓事態發展，美股周

一（１１日）收低。

道指跌８９點或０﹒２９％，報３１００８點。標指跌２５點或０﹒６６％，報３７９９點

。納指跌１６５點或１﹒２５％，報１３０３６點。

市場切憧憬民主黨在喬治亞州參議院議席決選中獲勝，將提高出台更大規模財政刺激計劃的

可能性。不過部分投資者擔心刺激計劃可能會被推遲，因為隨著眾議院民主黨人提出一項彈劾特

朗普的決議，指控煽動叛亂，支持者暴力示威者衝擊國會。

另外有報道指，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）警告在拜登下周三（２０日）就職前，部分組織

正計劃在華盛頓特區和５０個州首府舉行武裝抗議活動。

板塊方面，美國債息上揚，避險債券走低，能源、金融等經濟敏感類股上升，公用事業、地

產等防禦性股遭拋售，當中非必需消費品、通訊股跌幅最大。

個股方面，摩根大通、花旗、富國等大行本周將公布業績，大型科技股Ｆａｃｅｂｏｏｋ、

Ａｌｐｈａｂｅｔ、蘋果走軟，他們對特朗普採取強硬態度，限制其社交媒體影響力，當中Ｔｗ

ｉｔｔｅｒ永久停用特朗普賬戶後大跌６﹒４％，

波音跌１﹒５％，主要受累於印尼Ｓｒｉｗｉｊａｙａ航空公司一部７３７－５００客機墜

毀，機上共有６２人。

十年期國債收益率升２９點，報１﹒１３５８，曾觸及１﹒１３８，創上年３月２０日以來

最高。（ａｌ）

