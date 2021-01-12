《缸邊隨筆－石鏡泉》炒咗道富啦！

《缸邊隨筆》盈富基金（０２８００）的經理人美國道富環球，昨日（１１日）表示，因應

美國制裁一些恆指成分股的中資股，就謂會依從美國政府旨意，不再買入這些被制裁的股票。至

於會否沽出，看日後美國政府的要求。



對道富環球這個表態，筆者作為持有一手盈富基金的投資者，呼籲各盈富基金投資者，為了

本身利益，建議港府及盈富基金的監督委員會，轉換經理人，炒咗道富。



盈富基金是港府於１９９８年，擊退索羅斯等逾２７０隻衝擊港股匯的大鱷，所購入近

１２００億的藍籌股，悉數於１９９９年１１月１２日上市，由港人或其他投資者認購。當年筆

者為支持港府打大鱷的成果，便認購了一手，一直持有至今。



筆者由強積金於２０００年成立起，每年都為強積金主講一次講座，每次演講，都要求強積

金容許盈富基金成為一個可單獨投資項，由於少了強積金投資經理的揀股工夫，便可以減低強積

金投資經理向強積金供款者的管理收費，可以益街坊。因為港府是向道富環球支付了管理盈富基

金的管理費，如這點有錯，請指正。最近，盈富基金終可成為強積金內的認可投資項。



港府當年找道富環球去管理盈富基金的一個要求是，要盡可能地緊跟恆生指數表現，如今道

富環球謂要依美國政府指令，不可買被制裁的恆指成分股的中資股，此即盈富基金日後便不可能

緊跟恆生指數表現。這樣就會：



（１）違背了當年港府謂要緊跟恆指表現的要求；



（２）違背了信託人（即今時盈富基金的持份者）的要求，買盈富基金，就是要買恆指組合

。



＊道富環球損投資者利益＊



說得簡單點，道富環球是個打工仔，他的老細是：



（１）港府：支付與道富環球盈富基金的管理費用；



（２）信託人：即是盈富基金的持有人，投資者。



當打工仔的作為，有損這兩位老細的利益，是否應炒之，另請忠心的打工仔？



謂道富環球不忠心，是道富應認識到美國不是他的老細，無理由聽不是老細的外人的話。道

富環球應做的是，公布：



美國人不可買盈富基金，而不是講盈富基金不可買被制裁的恆指成分股的中資股。道富環球

高層識英文的，盈富基金的英文全名是：ＴＲＡＣＫＥＲ ＦＵＮＤ ＯＦ ＨＯＮＧ

ＫＯＮＧ，而不是ＴＲＡＣＫＥＲ ＦＵＮＤ ＯＦ ＵＳＡ。



在管理盈富基金的法律文件中，有：



若出現下列情況，信託人可發出書面通知以撤換經理人（僅可由監督委員會指示下發出）；



經理人清盤（自願清盤以便按照事先已獲得信託人書面批准之重組或合併除外）或類似法

律訴訟；或



信託人及監督委員會有恰當及充分之理由認為轉換經理人乃符合基金單位持有人之利益。



各位，你認為道富環球，在盈富基金中，不再買賣被美國制裁的恆指成分股中的中資股，會

有損你盈富基金投資人的利益嗎？如有你可以怎去保障你的利益呢？



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致：盈富基金監督委員會



我 石鏡泉，盈富基金單位持有人，認為道富環球如不再買賣被美國政府制裁的恆指成分股

中的中資股，是再不能使盈富基金緊跟恆生指數表現，是百分百地有損盈富基金單位持有人的利

益。故要求盈富基金監督委員會，撤換道富環球作為盈富基金的經理人。



２０２１年１月１１日



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

