新創建（６５９）售大中華區環保業務及兩滬Ａ股權，涉逾６５億元

《經濟通通訊社１２日專訊》新創建（００６５９）再賣產套現，間接全資附屬Ｂｅａｕｔ

ｙ Ｏｃｅａｎ擬向蘇伊士亞洲悉售蘇伊士新創建已發行股本４２％，代價為４１﹒７３億元。

另外，新創建向蘇伊士新創建出售其全資附屬新創建香港投資的全數股本，代價２３﹒６億元。

假設出售事項已於去年１２月３１日完成，估計將為新創建產生除稅及交易成本前出售收益約１

﹒４億元。

蘇伊士新創建集團主要於中國、香港、澳門及台灣從事供水及污水處理、廢物循環再用及

回收以及處理基礎設施服務及智能環保解決方案。

新創建香港投資持有蘇渝全部股權的５０％，而後者持有德潤全部股權的２５﹒１％。德潤

為一家投資控股公司，其主要資產包括（ｉ） 三峰環境（滬：６０１８２７）約４３﹒８６％

股權，其主要從事投資垃圾焚燒發電項目並於中國提供相關設備；及（ｉｉ）重慶水務（滬：６

０１１５８）約５０﹒０４％股權，其主要於中國 重慶市及四川省從事供水及污水處理。新創

建香港投資透過德潤被視為分別間接持有三峰環境及重慶水務約５﹒５％及６﹒３％股權。

交易完成後，經計及預計資產增值稅、印花稅、有關或然負債的計提及與出售事項直接相關

的其他交易成本，因預期將訂立買賣協議，新創建集團於截至去年１２月３１日止六個月的綜合

財務報表中確認減值虧損約１億元。

所得款項淨額將用於投資新創建集團現有業務分部，如道路及物流；於機遇出現時進行具可

觀回報且與核心業務產生協同效應的其他投資；及一般營運資金需求。（ｎｓ）

