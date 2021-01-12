港股突破二萬八，暫升１５０點報２８０５８點

《經濟通通訊社１２日專訊》美國民主黨向眾議院提交彈劾特朗普之議案，稍後時間將進行

投票，美股三大指數回吐，亞洲股市則早段微揚，港股方面今早低開１３點，惟開市後便穩步回

揚，由於內地股市造好，加上中資電訊?長和系及小米（０１８１０）表現出色，帶領大市上行

，更一度高見２８１１７點，現時表現最佳藍籌為中移動（００９４１）升５﹒０１％，報４６

﹒１元。恆生指數暫報２８０５８點，升１５０點或升０﹒５４％，主板成交８６３﹒４０億元

。國企指數報１１１２６點，升６７點或升０﹒６１％。恆生科技指數報８７３６點，升７０點

或升０﹒８２％。

內地兩市齊揚，上證綜合指數報３５５８點，升２７點或升０﹒７８％，成交２５１１﹒４

１億元人民幣。深證成份指數報１５２４１點，升１２６點或升０﹒８３％，成交３４３４﹒０

４億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）漲０﹒９６％，報９９﹒８元；匯控（００００５）升０

﹒３５％，報４３﹒１５元；港交所（００３８８）走上０﹒４％，報４５２元；建行（００９

３９）軟０﹒３３％，報６﹒０４元；騰訊（００７００）持平，報５９１元；美團（０３６９

０）跌１﹒８１％，報３０４元；阿里巴巴（０９９８８）微跌０﹒５４％，報２１９﹒８元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中移動（００９４１） ４６﹒１０元 升５﹒０１％

小米 （０１８１０） ３３﹒１５元 升３﹒４３％

長實 （０１１１３） ４１﹒０５元 升３﹒２７％

中聯通（００７６２） ４﹒８２元 升３﹒４３％

中海外（００６８８） １６﹒９６元 升３﹒０４％



國壽 （０２６２８） １７﹒１８元 升２﹒６３％

安踏 （０２０２０） １３１﹒２０元 升２﹒３４％

長和 （００００１） ５７﹒７０元 升１﹒８５％

石藥 （０１０９３） ８﹒１７元 升１﹒７４％

港鐵 （０００６６） ４４﹒７０元 升１﹒５９％

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（ｐｌ）

