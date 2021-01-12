港股飊約３００點報２８２００創近一年高位，滬指升逾２％帶動

《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股尾市急升帶動，港股創近一年高位２８２１１，最新報２
８２００，升２９２點或升１﹒０５％，主板成交１６５２﹒８９億元。國企指數報１１１９７
，升１３７點或升１﹒２４％。恆生科技指數報８７１４，升４８點或升０﹒５６％。
上證綜合指數收３６０８，升７６點或升２﹒１８％，成交４８５７﹒７１億元人民幣。滬
指逾５年來首次攻上三千六。深證成分指數收１５４６０，升３４４點或升２﹒２８％，成交６
０４４﹒７３億元人民幣。
＊北水流力買中國移動＊
北水流入買入中國移動（００９４１），該股現價升６﹒４９％，報４６﹒７５０元，為升
幅最大指成分股，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒６５％。該股成交約２﹒２４億
股，涉資１０２﹒９４億元。中電信（００７２８）升９﹒５４８％，報２﹒１８０元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒２２％。中聯通（００７６２）升６﹒００９％，報４﹒
９４０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒０２％。
內地市急升，內險股投資收益有望上升，國壽（０２６２８）急漲６﹒０９３％，報１７﹒
７６０元；平保（０２３１８）升５﹒２１％，報９８﹒９５０元，盤中見９９﹒３元為上市新
高。
其他重磅股亦受追捧，友邦（０１２９９）破頂，新報１０１﹒７元升２﹒８８３％；匯控
（００００５）報４３﹒１５元升０﹒３４９％；港交所（００３８８）造４５０元跌０﹒０４
４％。
＊「ＡＴＭ」落後大市＊
資金流入傳統板塊，個別科技股明顯落後，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒９９５％，報２
１８﹒８００元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒４１％；騰訊（００７００）升０
﹒５９２％，報５９４﹒５００元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒５７％；美團（
０３６９０）跌２﹒１９６％，報３０２﹒８００元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４
﹒７８％；。小米（０１８１０）受惠新機定價低料熱賣，股價升４﹒０５６％，報３３﹒３５
０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒３８％。（ｅｃ）
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