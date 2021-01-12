港股飊約３００點報２８２００創近一年高位，滬指升逾２％帶動

《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股尾市急升帶動，港股創近一年高位２８２１１，最新報２

８２００，升２９２點或升１﹒０５％，主板成交１６５２﹒８９億元。國企指數報１１１９７

，升１３７點或升１﹒２４％。恆生科技指數報８７１４，升４８點或升０﹒５６％。

上證綜合指數收３６０８，升７６點或升２﹒１８％，成交４８５７﹒７１億元人民幣。滬

指逾５年來首次攻上三千六。深證成分指數收１５４６０，升３４４點或升２﹒２８％，成交６

０４４﹒７３億元人民幣。



＊北水流力買中國移動＊



北水流入買入中國移動（００９４１），該股現價升６﹒４９％，報４６﹒７５０元，為升

幅最大指成分股，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒６５％。該股成交約２﹒２４億

股，涉資１０２﹒９４億元。中電信（００７２８）升９﹒５４８％，報２﹒１８０元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒２２％。中聯通（００７６２）升６﹒００９％，報４﹒

９４０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒０２％。

內地市急升，內險股投資收益有望上升，國壽（０２６２８）急漲６﹒０９３％，報１７﹒

７６０元；平保（０２３１８）升５﹒２１％，報９８﹒９５０元，盤中見９９﹒３元為上市新

高。

其他重磅股亦受追捧，友邦（０１２９９）破頂，新報１０１﹒７元升２﹒８８３％；匯控

（００００５）報４３﹒１５元升０﹒３４９％；港交所（００３８８）造４５０元跌０﹒０４

４％。



＊「ＡＴＭ」落後大市＊



資金流入傳統板塊，個別科技股明顯落後，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒９９５％，報２

１８﹒８００元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒４１％；騰訊（００７００）升０

﹒５９２％，報５９４﹒５００元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒５７％；美團（

０３６９０）跌２﹒１９６％，報３０２﹒８００元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４

﹒７８％；。小米（０１８１０）受惠新機定價低料熱賣，股價升４﹒０５６％，報３３﹒３５

０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒３８％。（ｅｃ）

