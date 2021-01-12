【北水掃貨】北水六日淨買２７１億元，葉尚志：中移動上望５０元

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１２日報道》美國行政命令周一（１１日）生效，禁止投資被指

與中國軍方有關的公司，包括三大電訊商中移動（００９４１）、聯通（００７６２）、中電信

（００７２８），中海油（００８８３）和中芯國際（００９８１）等。消息引至不少基金和資

產管理公司抽走相關股票。美國貝萊德和Ｆｉｒｓｔ Ｔｒｕｓｔ公表明會沽出行政命令禁止投

資的股份。大美資行摩通、摩根士丹利及高盛，決定提早終止４８４隻窩輪、牛熊證及界內證的

買賣。香港方面，雖然恆指沒有剔除相關股票，但盈富基金（０２８００）表示於昨天起不再對

受制裁企業進行新投資。



＊連續六日登上「北水淨買榜」＊



三大電訊商上周領跌尋底，中移動一度跌至３９元近年低位。人棄我取，港股通「北水」連

續日追入相關股份，北水淨上周五買入１１１﹒３億元後，昨天再有逾５６億元資金淨買入，股

價大升近６％，成交達２２５億元。中移動由１月４日至１１日，連續六日登上「北水淨買入榜

」五大位置，六個交易日累計淨買入逾２７１億元。

據《經濟通》ＨＶ２系統大戶追蹤功能，中移動今日早市十大成交證券商（被動買賣）中，

淨買入最多的分別是港股通（深）北水券商中國創盈市場服務公司，及港股通（滬）北水券商中

國投資信息公司，淨買入分別是３﹒１４億元及１﹒５７億元，合計約４﹒７億元。



＊中移動此前跌幅大，現價吸引＊



中移動半日收升４﹒５６％報４５﹒９元，為升幅最大恆指成分股，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅１０﹒６％。該股成交約１﹒２５億股，涉資５６﹒５６億元。

市場資產參與度高，港股通「北水」南下積極，第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通訊

社》認為，三大電訊商的負面消息已反映，當中中移動跌幅較大，現價已見吸引，加上北水力捧

，低位入市者可繼續持有或先套利，未持貨者亦可評估自己承擔風險能力而入手，看好股價可上

望４８至５０元，目前買入仍有水位。至於聯通和中電信，葉尚志則認為反彈幅度未及中移動，

目前宜抱觀望態度。

美國債息上升，加上美元走強令油價承壓。此外，英國和德國等國家疫情持續，多項封鎖措

施已實行，而中國單日新增病例數創五個多月高位。葉尚志提醒投資者，雖然中海油也成北水「

買貨名單」，但股價現今未反映所有負面因素，仍有待觀察。



表列中資電訊及相關股股價表現（％）：



股份（編號） 今日早市 本月以來 去年第四季以來 去年下半年以來

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中移動（００９４１） ＋４﹒５６ ＋３﹒８５ －７﹒１８ －９﹒５９

中電信（００７２８） ＋４﹒５２ －３﹒２６ －１０﹒３５ －４﹒１５

中聯通（００７６２） ＋４﹒０８ ＋８﹒９９ －３﹒９６ ＋１５﹒７５

中鐵塔（００７８８） ＋１﹒８２ －１﹒７５ －１６﹒４２ －１８﹒２５

中通服（００５５２） －０﹒８６ ＋１﹒４６ －２３﹒５７ －２８﹒０１

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股指

恆指指數 ＋０﹒４６ ＋２﹒９６ ＋１９﹒５２ ＋１４﹒７８

國企指數 ＋０﹒５４ ＋３﹒５５ ＋１８﹒３２ ＋１３﹒９４

恆生科技指數 ＋０﹒５６ ＋３﹒４２ ＋２２﹒９５ ＋３６﹒６５

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註：資料截至１月１２日中午收市

