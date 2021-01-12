【中概焦點】傳騰訊音樂考慮來港第二上市，集資最多３５億美元

《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社旗下ＩＦＲ引述知情人士指，騰訊（００７００）旗

下已在美國上市的騰訊音樂已與財務顧問就今年在香港第二次上市進行初步討論，並可能集資最

多３５億美元。

據悉公司未決定發行規模，但消息指今次上市可能涉及公司５％至１０％股本，故可能集資

１７﹒６億至３５億美元。（ａｌ）

