《盤後部署》北水支持成交配合，港股短期將上試２９０００

《經濟通通訊社１２日專訊》隔夜美股三大主要指數向下，其中多隻重磅科技股急挫拖累納

指下跌１﹒３％。港股則開跌１３點報２７８９４點，跌幅最多擴大至１２６點，報２７７８１

點。中國政府擬要求阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻和騰訊（００７００）共享消費者貸款數

據，科網龍頭股走軟，然而中資電訊股獲北水積極追捧而造好，滬深走高帶動中資保險股向上，

港股倒升後升幅擴大，國壽（０２６２８）為表現最佳藍籌，全日飆６﹒９３％，報１７﹒９元

；今日表現最差藍籌則為美團（０３６９０），全日跌２﹒４５％，報３０２元。最終港股以全

日高位收市，收報２８２７６點，升３６８點或升１﹒３２％，創近一年高，主板成交

１９９０﹒６２億元減二成一，失守兩千億元成交。國指報１１２１７點，升１５８點或升

１﹒４３％。科指報８７２６點，升６１點或升０﹒７１％。

內地兩市尾盤急升，上證綜指報３６０８點，升７６點或升２﹒１８％，深證成指報

１５４６０點，升３４４點或升２﹒２８％；兩市全日成交１０９０３億元人幣，雖連續第七日

成交破萬億元，但按日下跌一成。



＊大摩不再看淡美元料美聯儲年中開始減量寬＊



摩根士丹利發表報告，改變看淡美元立場。摩根士丹利宏觀策略全球主管Ｍａｔｔｈｅｗ

Ｈｏｒｎｂａｃｈ周一表示，美國實際利率已經開始造底，再押注美元走弱已失去吸引力。報告

指，由於民主黨控制參眾兩院，華府或於本季便出台１萬億美元財政刺激方案，美聯儲可能最快

６月便討論貨幣政策正常化，將帶動美國國債孳息率上升美元。Ｈｏｒｎｂａｃｈ稱，他們已經

平掉了做空美元對歐元以及加元的倉位。

瑞銀高管周一稱，集團計劃在未來三至五年內，將在中國投資銀行業務的員工量翻倍，務求

抓住金融市場開放帶來的增長機會。隨著中國去年全面開放金融業，包括瑞銀、摩根大通和貝萊

德在內的全球性銀行和資產管理機構都在中國加大投資，外資湧向中國股市和債市。瑞銀證券董

事長錢於軍表示，華府限制對華投資是沒必要的舉動，並指不對中國投資，表現必將弱於有於中

國投資的機構。他預計在拜登任內中美關係會改善，但特朗普政府的政策不會很快被逆轉。



＊港股處於上攻勢頭，惟留意內地疫情消息＊



港股今日低開高走突破兩萬八，惟成交連續五日破２０００億元後，今日不幸失守，但仍表

現理想，資金持續流入，而且過去數個交易日的最低位亦在穩步上移，短線而言向上動力充足。

另外，內地兩市成交連續第七日成交超過１萬億元人幣，滬指更攻上三千六，為五年間首次，有

望帶動港股氣氛。而且南下資金積極，北水錄得淨流入，如中移動（００９４１）更於六個交易

日累計淨買入逾２７１億元，內地資金將繼續成為港股突破動力，料港股２７５００有支持，短

期內上試去年一月下旬高位２９０００點。

惟中國北方冬季疫情仍未停步，周一曾新增過百例確診病例，雖然周二病例總數有所下降，

但重災區河北確診加無症狀感染者仍逾６０例，內地疫情防控工作仍然嚴竣，需留意襯勢回調風

險。（ｐｌ）

