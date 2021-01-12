【朝鮮局勢】美國總統拜登上任在即，傳北韓可能快將舉行閱兵

《經濟通通訊社１２日專訊》據韓聯社報道指，北韓可能很快舉行閱兵，慶祝北韓勞動黨第

八次代表大會。

據悉北韓勞動黨中央委員會邀請黨、政府和軍隊中長期工作，並作出傑出貢獻的官員和人士

作為特別嘉賓參加慶祝活動。

而韓國聯合參謀本部日前表示有跡象表明北韓周日（１０日）深夜舉行了閱兵，創上年１０

月以來北韓第二次舉行同類活動。（ａｌ）

