【貿易再戰】美國貿易代表萊特希澤呼籲拜登維持對華關稅

《經濟通通訊社１２日專訊》美國貿易代表萊特希澤周一（１１日）在《華爾街日報》專訪

中敦促候任總統拜登維持針對中國的所有關稅，不過可能會增加美國企業及消費者的負擔。萊特

希澤又建議繼續削弱世界貿易組織（ＷＴＯ），以免世貿推翻美國政策。（ａｌ）

