  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2021 08:56

【大國博弈】傳英國將收緊中國於生產過程涉嫌侵犯人權商品的法律

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據英國《每日電訊報》報道指，隨著英府大臣們對中國採取更
強硬立場，英國將收緊有關從中國進口，生產過程涉嫌侵犯人權商品的相關法律。　
　　據指英國外交大臣藍韜文今日將在國會下議院就新疆強迫勞動發表聲明。（ａｌ）（ｚｚ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/01/2021
《神州經脈》CPI轉漲兼高預期　內地疫情升溫　滬指曾逼三千六
財經熱話11/01/2021
中資電訊股反彈騰訊造好　港股反覆創一年高位惟二萬八關得復失
FOCUS11/01/2021
【FOCUS】電動車競爭白熱化　啟示「顛覆式創新」倍升股
財經熱話11/01/2021
電動車消息多籮籮　比亞迪吉利破頂　特斯拉概念足贛鋒創新高
開市Good Morning11/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：廣汽潛力被市場低估
財經熱話08/01/2021
《股市一周》港股2021年首周炒起647點　創近11個月高位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>