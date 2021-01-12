【大國博弈】傳英國將收緊中國於生產過程涉嫌侵犯人權商品的法律

《經濟通通訊社１２日專訊》據英國《每日電訊報》報道指，隨著英府大臣們對中國採取更

強硬立場，英國將收緊有關從中國進口，生產過程涉嫌侵犯人權商品的相關法律。

據指英國外交大臣藍韜文今日將在國會下議院就新疆強迫勞動發表聲明。（ａｌ）（ｚｚ）

