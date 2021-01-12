【大國博弈】傳英國將收緊中國於生產過程涉嫌侵犯人權商品的法律

《經濟通通訊社１２日專訊》據英國《每日電訊報》報道指，隨著英府大臣們對中國採取更
強硬立場，英國將收緊有關從中國進口，生產過程涉嫌侵犯人權商品的相關法律。
據指英國外交大臣藍韜文今日將在國會下議院就新疆強迫勞動發表聲明。（ａｌ）（ｚｚ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事11/01/2021
《神州經脈》CPI轉漲兼高預期 內地疫情升溫 滬指曾逼三千六
|財經熱話11/01/2021
中資電訊股反彈騰訊造好 港股反覆創一年高位惟二萬八關得復失
|FOCUS11/01/2021
【FOCUS】電動車競爭白熱化 啟示「顛覆式創新」倍升股
|財經熱話11/01/2021
電動車消息多籮籮 比亞迪吉利破頂 特斯拉概念足贛鋒創新高
|開市Good Morning11/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：廣汽潛力被市場低估
|財經熱話08/01/2021
《股市一周》港股2021年首周炒起647點 創近11個月高位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰