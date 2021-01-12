【貿易再戰】美國針對法國和德國飛機零部件及酒類加徵進口關稅

《經濟通通訊社１２日專訊》美國政府周一（１１日）宣布即日起開始對法國和德國的飛機

零部件等產品加徵關稅，具體將對飛機零部件加徵１５％關稅，包括機身和機翼組件，並對特定

酒類加徵２５％的關稅。

而據消息指，美國和歐盟為解決爭議而進行的磋商，在總統特朗普任期的最後幾周陷入停滯

，而歐盟方面則表示，將尋求與下屆總統拜登迅速解決該問題，不過拜登團隊暫未就關稅問題置

評。（ａｌ）

