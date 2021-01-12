【佔領國會】有美國共和黨眾議員指將提出譴責特朗普決議案

《經濟通通訊社１２日專訊》美國共和黨眾議院議員理德最新在《紐約時報》發表專欄文章
指，今日將與其他議員一起提出一項決議，並就國會遭圍攻事件譴責總統特朗普，確保有人迅速
為事情承擔責任，目前亦正努力尋找方法阻止特朗普未來再擔任聯邦政府職務。（ａｌ）
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