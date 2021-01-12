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12/01/2021 13:31

【佔領國會】傳特朗普承認應對佔領國會暴力事件負部分責任

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述知情消息人士指，美國國會眾議院共和黨領袖麥
卡錫向黨內議員表示，總統特朗普已承認應對佔領國會暴力事件負部分責任。
　　消息指麥卡錫與共和黨人舉行兩個半小時的電話會議時情緒激動，並分享他與特朗普的交談
細節。麥卡錫表明他個人認為特朗普需要就事件負責，不過黨內部對此事仍存在分歧。麥卡錫又
指他已懇求特朗普為了這個國家，給拜登打電話。（ａｌ）

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