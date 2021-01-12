【佔領國會】傳特朗普承認應對佔領國會暴力事件負部分責任

《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述知情消息人士指，美國國會眾議院共和黨領袖麥
卡錫向黨內議員表示，總統特朗普已承認應對佔領國會暴力事件負部分責任。
消息指麥卡錫與共和黨人舉行兩個半小時的電話會議時情緒激動，並分享他與特朗普的交談
細節。麥卡錫表明他個人認為特朗普需要就事件負責，不過黨內部對此事仍存在分歧。麥卡錫又
指他已懇求特朗普為了這個國家，給拜登打電話。（ａｌ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|FOCUS12/01/2021
【FOCUS】比特幣刷新暴跌境界 通脹愈似「房間裏大象」
|開市Good Morning12/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：招行勝在「貴得有理」
|中國故事11/01/2021
《神州經脈》CPI轉漲兼高預期 內地疫情升溫 滬指曾逼三千六
|財經熱話11/01/2021
中資電訊股反彈騰訊造好 港股反覆創一年高位惟二萬八關得復失
|FOCUS11/01/2021
【FOCUS】電動車競爭白熱化 啟示「顛覆式創新」倍升股
|財經熱話11/01/2021
電動車消息多籮籮 比亞迪吉利破頂 特斯拉概念足贛鋒創新高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰