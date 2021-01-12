【中印衝突】印度軍方領導人：希望友好解決中印邊境危機

《經濟通通訊社１２日專訊》印度軍方領導人、印度陸軍參謀長納拉萬今日表示，希望通過
會談友好解決與中國的邊境危機，中國軍隊已從青藏高原的訓練區域返回，而中印在爭議邊界發
生摩擦區域的兵力部署沒有減少。（ａｌ）
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