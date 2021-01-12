《台股攻略－馮偉明》疫症再現台灣，台股險守１５５００點

《台股攻略》受美國三大指數收跌影響，台股高開後有回吐，不過低位有買盤入市，收

１５５００﹒７點，跌５６﹒６點，守住１５５００點關卡，成交金額放大至３６９６億元（新

台幣．下同）。

權值股台積電今日（１２日）支撐大市，收５９１元，升１﹒２％。大立光收２９９０元，

跌穿３０００元關卡。鴻海收１０４元，跌３﹒２６％，為蘋概三王當中跌幅最重。台灣疫情指

揮中心公布今日有４宗新冠肺炎確診，再度響起防疫警號，概念股表現活躍，恆大、康那香及毛

寶漲停，南六升超過６％。相反，證券股大展證、康和證及大慶證重挫約９％，福邦證跌近８％

，宏遠證跌７％，致和證及統一證亦跌約５％。航運股再次湧現獲利沽壓，陽明跌停，長榮逼近

跌停，正德、四維航、建新國際及中櫃跌超過６％，新興亦跌超過５％。

台灣再度出現疫症，令市場熱情略為冷卻，不過並不代表大市升浪已到終結，暫時不宜看淡

，１４８００點附近可視為短線支持點。觀望本月１４日台積電業績、美國大選後發展以及美元

走勢，台股波動勢必擴大，投資者宜審慎行事。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

