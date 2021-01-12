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12/01/2021 17:38

《台股攻略－馮偉明》疫症再現台灣，台股險守１５５００點

　　《台股攻略》受美國三大指數收跌影響，台股高開後有回吐，不過低位有買盤入市，收
１５５００﹒７點，跌５６﹒６點，守住１５５００點關卡，成交金額放大至３６９６億元（新
台幣．下同）。
　　權值股台積電今日（１２日）支撐大市，收５９１元，升１﹒２％。大立光收２９９０元，
跌穿３０００元關卡。鴻海收１０４元，跌３﹒２６％，為蘋概三王當中跌幅最重。台灣疫情指
揮中心公布今日有４宗新冠肺炎確診，再度響起防疫警號，概念股表現活躍，恆大、康那香及毛
寶漲停，南六升超過６％。相反，證券股大展證、康和證及大慶證重挫約９％，福邦證跌近８％
，宏遠證跌７％，致和證及統一證亦跌約５％。航運股再次湧現獲利沽壓，陽明跌停，長榮逼近
跌停，正德、四維航、建新國際及中櫃跌超過６％，新興亦跌超過５％。
　　台灣再度出現疫症，令市場熱情略為冷卻，不過並不代表大市升浪已到終結，暫時不宜看淡
，１４８００點附近可視為短線支持點。觀望本月１４日台積電業績、美國大選後發展以及美元
走勢，台股波動勢必擴大，投資者宜審慎行事。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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