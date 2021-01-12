《談國論企－黎偉成》中國趁美亂可強化兩國合作互利

《談國論企》中國在過去七個年代一直受到美國的不同時前不同程度的壓抑和圍堵，即使拜

登入住白宮，仍難以扭轉美國民主共和兩黨壓制中國的局面，只要積極主動加強聯繫和加緊合作

，會減輕中美矛盾分歧，當可減輕特朗普四年來的全面攬炒的衝擊，對兩國、全世界都有利。尤

其是中美如能破冰共同防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，有利抗疫和重啟經濟，確切的回復國際

社會秩序，乃全人類的福祉也。



＊可從防控惡疫著手促中美雙向同行＊



拜登於２０２１年１月２０日宣誓和成為美國第４６任總統之後，所要面對的重大問題多如

牛毛，有說美國對華關係不會是短期最首要的其中一環，但我認為兩個大國的關係應該是拜登優

先處理的事項，最重要的因素當然是（一）中美以至全世界都面對新冠肺疫肆虐的深重問題。尤

其是美國以至歐亞等許許多多國家，惡疫還是不斷大擴散，甚至病毒在變種，肯定不是單一個國

家所能處理和解決之事，而特朗普在去一年多妄自尊大和愚昧放任，無心無力抗疫之餘，更卸責

予中國和世界衛生組織，造成環球抗疫群龍無首。拜登上台後，不再重蹈特廝胡作非為的使美國

有逾２０００萬人確診和３６萬人身故之覆轍，就得痛下思痛的與世衛、中國合作，帶領全世界

防控甚至征服惡疫，也就可以千古留名者也。

要是拜登有政治智慧願「放下身段」，則中美關係便可以止住特廝對華攬炒所造成的創傷，

甚至打破缺口，在美國民主共和兩黨反華惡歷來惡勢力不減的劣境底下，漸次排解所存在的分歧

、矛盾，少爭鬥，多合作，共同抗疫，和加強經貿以至科技合作，實乃世界愛好和平、正義人士

廣為所望。

須指出者，為任何國家或地區，都要抗疫止疫，才可以真真正正的重啟社會和經濟，否則就

如特朗普之「重啟」，使美國疫情更加深重。由是建議中國趁美國除奸驅霸而又在疫、政、經千

創百孔之際，伸出友誼之手，更重要的是有理有據地提出有力有效的雙向而行的措施，相信從政

多年的拜登，會動心，逐步改善對華的關係的。

至於拜登在上台之後，既要確切做好防控惡疫工作，又要（二）馬上安排好提振經濟工作，

而這不僅止於增加美國聯邦政府開支，更需要的強化美國的對外貿易力度，使企業能夠賺取到更

多出口利益，才可以促進當地的經濟有正能量的向上循環發展。任何再強大的經濟體系，即使內

部需求有很大的佔比，也總要通過外貿賺取貿盈，加大本國或地區的經濟發展和提升的力度。

特朗普的「美國優先」劣策，狠狠地破壞美國對全世界各地的經貿關係，而美國經濟較早階

段尚能保持增長，只是靠派錢、減稅減費等簡單的做法支持，卻使美國聯邦政府負債更深，虛招

，終使派錢等劣法不再產生預期「良性」成效，亦為當地就業情況明顯轉差之因。拜登如要脫困

，當須改善美中經貿關係。



＊須全面封殺特廝始可謀世界和平＊



但拜登面對的最大問題，在於（三）惡霸特朗普。特朗普在敗選後已發了瘋發了狂的在

２０２１年１月６日，居然煽動「特粉」圍攻美國國會山莊，使美國百年來在沒有美國大使館策

動底下的疑似「顏色革命」，重創美國的民主形象，而此人死不悔改，劣行不改（Ｉ）在下台前

劣想運行尚餘權力「自我特赦」，甚至謀求「再選」之道，是為拜登上任後的最大政治憂壓。

我支持美國國會等政界對特朗普作絕對的死壓，讓此廝絕對不能再在美國政壇「死而復生」

，做法有（ＩＩ）從法律上把特朗普的煸暴置諸死地，更鍥而不捨地在此人卸任後以法追究其許

許多多的違法問題，把此人繩之於法，以大快人心。否則，特朗普會在未來一段時間會窮兇極惡

地反咬，為美歐民主社會造成更大更劣的破壞。

全面封殺特朗普，始有謀求世界和平之道。

結論是：特朗普要全面攬炒，但中國仍然可以由自力更生以至自主創新政策，擺脫外來惡困

，使經濟不僅納入穩中有進發展軌道，更逐步邁向小康社會目標，足見抗疫有效的同時，「抗特

」之效更佳。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

