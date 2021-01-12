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即市新聞

12/01/2021 10:01

《異動股》三大電訊股續有追棒，中移（９４１）領漲藍籌揚近４％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》三大電訊股今日續現追棒，其中中移動（００９４１）現價升
３﹒６４％領跑藍籌，報４５﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒６４％。該股
成交約５１６８萬股，涉資２３﹒１７億元，主動買盤達６４％。現時重上十天線（４４﹒３５
０元）與廿天線（４４﹒３８５元）位置。
　　中聯通（００７６２）升３﹒６５％，報４﹒８３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升
幅９﹒５２％。而中電信（００７２８）升３﹒０２％，報２﹒０５元，以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅４﹒５９％。中金公司最新報告中國電信評級上調至跑贏大盤，目標價３﹒２０
元。
　　鐵塔（００７８８）亦揚升３﹒６４％，報１﹒１４元，以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅７﹒５５％。惟中興（００７６３）跌０﹒２３％，報２１﹒４５元；中通服（００５５２
）跌０﹒８６％，報３﹒４７元。
　　現時，恆生指數報２７９７２點，升６４點或升０﹒２３％，主板成交３５８﹒０２億元。
國企指數報１１０８５點，升２５點或升０﹒２３％。恆生科技指數報８６８２點，升１７點或
升０﹒２０％。即月期指新報２７９８６，升１點，高水１３點。即月國指期貨報１１０７４，
升５點，低水１１點。即月科指期貨新報８６９７，跌１１點。
　　上證綜合指數報３５４１點，升１０點或升０﹒２８％，成交１０６４﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１５１３９點，升２３點或升０﹒１６％，成交１５９２﹒２２億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中移動（００９４１）　　４５﹒５０元　　　升３﹒６４％
　　中聯通（００７６２）　　　４﹒８３元　　　升３﹒６５％
　　中電信（００７２８）　　　２﹒０５元　　　升３﹒０２％
　　鐵塔　（００７８８）　　　１﹒１４元　　　升３﹒６４％
　　中興　（００７６３）　　２１﹒４５元　　　跌０﹒２３％
　　中通服（００５５２）　　　３﹒４７元　　　跌０﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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