《異動股》三大電訊股續有追棒，中移（９４１）領漲藍籌揚近４％

《經濟通通訊社１２日專訊》三大電訊股今日續現追棒，其中中移動（００９４１）現價升
３﹒６４％領跑藍籌，報４５﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒６４％。該股
成交約５１６８萬股，涉資２３﹒１７億元，主動買盤達６４％。現時重上十天線（４４﹒３５
０元）與廿天線（４４﹒３８５元）位置。
中聯通（００７６２）升３﹒６５％，報４﹒８３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升
幅９﹒５２％。而中電信（００７２８）升３﹒０２％，報２﹒０５元，以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅４﹒５９％。中金公司最新報告中國電信評級上調至跑贏大盤，目標價３﹒２０
元。
鐵塔（００７８８）亦揚升３﹒６４％，報１﹒１４元，以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅７﹒５５％。惟中興（００７６３）跌０﹒２３％，報２１﹒４５元；中通服（００５５２
）跌０﹒８６％，報３﹒４７元。
現時，恆生指數報２７９７２點，升６４點或升０﹒２３％，主板成交３５８﹒０２億元。
國企指數報１１０８５點，升２５點或升０﹒２３％。恆生科技指數報８６８２點，升１７點或
升０﹒２０％。即月期指新報２７９８６，升１點，高水１３點。即月國指期貨報１１０７４，
升５點，低水１１點。即月科指期貨新報８６９７，跌１１點。
上證綜合指數報３５４１點，升１０點或升０﹒２８％，成交１０６４﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１５１３９點，升２３點或升０﹒１６％，成交１５９２﹒２２億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中移動（００９４１） ４５﹒５０元 升３﹒６４％
中聯通（００７６２） ４﹒８３元 升３﹒６５％
中電信（００７２８） ２﹒０５元 升３﹒０２％
鐵塔 （００７８８） １﹒１４元 升３﹒６４％
中興 （００７６３） ２１﹒４５元 跌０﹒２３％
中通服（００５５２） ３﹒４７元 跌０﹒８６％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｃ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動