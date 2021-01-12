《異動股》三大電訊股續有追棒，中移（９４１）領漲藍籌揚近４％

《經濟通通訊社１２日專訊》三大電訊股今日續現追棒，其中中移動（００９４１）現價升

３﹒６４％領跑藍籌，報４５﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒６４％。該股

成交約５１６８萬股，涉資２３﹒１７億元，主動買盤達６４％。現時重上十天線（４４﹒３５

０元）與廿天線（４４﹒３８５元）位置。

中聯通（００７６２）升３﹒６５％，報４﹒８３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升

幅９﹒５２％。而中電信（００７２８）升３﹒０２％，報２﹒０５元，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅４﹒５９％。中金公司最新報告中國電信評級上調至跑贏大盤，目標價３﹒２０

元。

鐵塔（００７８８）亦揚升３﹒６４％，報１﹒１４元，以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅７﹒５５％。惟中興（００７６３）跌０﹒２３％，報２１﹒４５元；中通服（００５５２

）跌０﹒８６％，報３﹒４７元。

現時，恆生指數報２７９７２點，升６４點或升０﹒２３％，主板成交３５８﹒０２億元。

國企指數報１１０８５點，升２５點或升０﹒２３％。恆生科技指數報８６８２點，升１７點或

升０﹒２０％。即月期指新報２７９８６，升１點，高水１３點。即月國指期貨報１１０７４，

升５點，低水１１點。即月科指期貨新報８６９７，跌１１點。

上證綜合指數報３５４１點，升１０點或升０﹒２８％，成交１０６４﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１５１３９點，升２３點或升０﹒１６％，成交１５９２﹒２２億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中移動（００９４１） ４５﹒５０元 升３﹒６４％

中聯通（００７６２） ４﹒８３元 升３﹒６５％

中電信（００７２８） ２﹒０５元 升３﹒０２％

鐵塔 （００７８８） １﹒１４元 升３﹒６４％

中興 （００７６３） ２１﹒４５元 跌０﹒２３％

中通服（００５５２） ３﹒４７元 跌０﹒８６％

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（ｊｃ）

