【新冠肺炎】北京疾控中心：網約車暫停拼車，司機定期核酸檢測

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京疾控中心表示，網約車出租車空間密

閉狹小，運營期間司機與乘客相距較近，如防控防護不到位，極易引發新冠疫情傳播。基於此，

制定網約車出租車運營期間疫情防控管理規範，要求定期組織司機進行核酸檢測，新入職司機持

３日內核酸檢測陰性證明上崗；組織司機落實新冠肺炎疫苗全覆蓋接種工作；暫停拼車業務。

