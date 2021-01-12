【新冠肺炎】河北廊坊、霸州、三河全員免費檢測，並居家隔離７天

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》河北廊坊市、霸州市、三河市相繼發布全

員免費核酸檢測通告，並實施居家７天隔離觀察。非必要不進京。

河北省新型冠狀病毒疫情仍在擴散。國家衛健委最新公布，１月１１日，全國新增確診５５

宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例４２宗，河北佔４０宗，北京、黑龍江各１宗。

