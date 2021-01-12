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12/01/2021 16:05

【新冠肺炎】河北省累計本土確診３２６例，三市實行全封閉管理

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》河北省副省長徐建培在新冠肺炎疫情防控
工作新聞發布會上表示，１月１２日０時至１０時，河北省新增２１例本土新冠肺炎確診病例，
其中石家莊市新增１６例，邢台市新增５例。
　　自１月２日以來，河北省累計發現本土確診病例３２６例，本土無症狀感染者２３４例。其
中石家莊市累計發現本土確診病例３０４例，本土無症狀感染者２２９例；邢台市累計發現本土
確診病例２１例，本土無症狀感染者５例；廊坊市固安縣報告１例本土確診病例。

＊對石家莊、邢台、廊坊全域實行封閉管理＊

　　會上通報，為防止疫情輸出，對石家莊市、邢台市、廊坊市全域實行封閉管理，人員、車輛
非必要不外出。對三市中高風險地區的村莊和居民小區採取更為嚴格的封控措施，繼續的嚴控人
員流動。在公路、鐵路、城市客運、民航、水路等方面，採取最嚴格的管控措施。封住大交通，
管控小交通，堅決防止重點地區人員流動，導致疫情向外傳播擴散。
　　河北省公安廳常務副廳長安忠起介紹，河北在北京周邊，省內有進京班次的火車站、汽車站
、進京主要高速公路路口、國省道以及河北省界全部設立疫情管控站點，對石家莊、邢台常住人
員、暫住人員、近期有旅居史人員一律勸返。對省內其他地區人員車輛嚴格執行非必要不進京、
非必要不出省，對進京、出省車輛和人員實施最嚴格的「四必」措施，也就是逢車必檢查、逢人
必測溫、必核身份、必驗健康碼。
　　徐建培表示，河北省將患者全部集中到定點醫院救治，石家莊市將患者全部集中在河北省胸
科醫院、石家莊市人民醫院，共有２４００張床位；邢台市將患者全部集中在邢台市第二醫院，
共有５１０張床位；廊坊市確診病例已經轉運至廊坊市第三人民醫院進行定點集中救治。

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