《午市前瞻》市場氣氛若配合，港股有機會重上２９０００點

《經濟通通訊社１２日專訊》美國政局不穩，眾議院對特朗普早前涉嫌煽動國會山莊暴動等

罪名啟動彈劾議案，隔晚美股三大指數走低。港股開跌１３點報２７８９４點，跌幅最多擴大至

１２６點報２７７８１。外電引述消息指，中國政府擬要求阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻和

騰訊（００７００）共享消費者貸款數據，兩股偏軟；中資電訊股獲北水積極流入造好；重磅股

友邦（０１２９９）破頂見１００元晉身「紅底股」，帶動恆指跌幅收窄，並且倒升再度突破二

萬八，最高見２８１１７點升２０８點。半日收報２８０３７點，升１２９點或０﹒４６％，主

板成交９６８﹒４１億元。國指報１１１１９，升５９點或０﹒５４％。科指報８７１３點，升

４８點或０﹒５６％。

友邦盤中觸及１００元關後回落，半日升１﹒０６％，報９９﹒９元。匯控（００００５）

升０﹒４７％，報４３﹒２元。

Ａ股兩市反彈，上證綜指報３５５９點，升２８點或０﹒８％，成交２５５６﹒８４億人幣

；深證成指報１５２５３點，升１３８點或０﹒９２％，成交３４９３﹒０１億人幣。



＊北水掃三大電訊商，中移動升近５％冠藍籌＊



消息人士指，內地監管機構要求阿里、騰訊和京東集團（０９６１８）將其貸款數據提供予

全國性的信貸機構，由人行運營或支持的機構將與銀行和其他貸方廣泛共享數據，以充分評估風

險並防止過度借貸。三股分別跌０﹒１８％報２２０﹒６元，軟０﹒１７％報５９０元，以及升

０﹒７４％報３５６﹒２元。美團（０３６９０）跌１﹒４９％，報３０５元；

小米（０１８１０）公布新機發售價錢，其中紅米新旗艦Ｒｅｄｍｉ Ｋ４０定價為２９９

９元人民幣起，市場預計Ｋ４０上市初期一機難求，股價抽高３﹒５９％，報３３﹒２元。ＩＤ

Ｃ全球追踪報告指，聯想集團（００９９２）去年第四季全球ＰＣ出貨量同比增逾２６％至９１

６０萬部，漲７﹒４４％，報７﹒９４元，為表現最佳科指股。舜宇（０２３８２）和丘鈦（０

１４７８）回吐，分別跌３﹒０２％報１９３元，跌１﹒９６％報１３元。

據外電引述消息人士指，貝萊德過去數周已經陸續出售中國三大電訊商股份，並將沽售餘下

持股。但三隻股份仍積極獲北水支持，中移動（００９４１）為半日表現最佳藍籌，升４﹒５６

％報４５﹒９元，中聯通（００７６２）升４﹒０８％報４﹒８５元，中電信（００７２８）升

４﹒５２％報２﹒０８元。



＊股市暢旺兩劵商發盈喜，耀才回吐近８％＊



內地銀保監發布《關於開展不良貸款轉讓試點工作的通知》，正式批准單戶對公不良貸款轉

讓和個人不良貸款批量轉讓，試點有望在季內落實。意思是試點銀行可將不良貸款的所有權出售

，資產清算機構、金融機構買入後，可對欠債方追繳。內銀股個別發展，建行（００９３９）跌

０﹒３３％，報６﹒０４元；工行（０１３９８）跌０﹒６％，報４﹒９６元；招行（０３９６

８）微升０﹒８９％，報５６﹒８元；中行（０３９８８）平收，報２﹒７元。

耀才證券（０１４２８）和惠理集團（００８０６）齊發盈喜，前者預期截至去年１２月底

止首九個月，綜合稅前溢利按年增加約６４％，創上市以來同期新高，半日股價回吐７﹒６６％

報２﹒２９元；後者預期去年公司擁有人應佔合併純利將大增１﹒５３倍，股價收升１﹒８４％

，報４﹒９９元。華泰六八八六（０６８８６）平收，報１２﹒７２元。港交所（００３８８）

升０﹒１８％，報４５１元。



＊金價向下勢頭未減，金股普軟＊



美國候任總統拜登指，將於周四公布有關數萬億美元的計劃，金價繼續走軟，金股下行。山

東黃金（０１７８７）跌１﹒１３％，報１７﹒５４元；中國黃金（０２０９９）跌２﹒３９％

，報１１﹒４２元；紫金（０２８９９）跌１﹒１８％，報９﹒２元。招金（０１８１８）聯營

公司的子公司位於山東的金礦爆炸，有２２名工人被困，軟０﹒８８％，報８﹒９７元。ＳＰＤ

Ｒ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒０７％，報１３４５元。



＊葉尚志：北水淨流入，大市穩中向上＊



港股跌後回升，第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，縱使拜登承諾推數萬

億美元刺激經濟，但美國國債孳息率仍上升，估計高估值股市將受一定壓力，港股難再出現以往

的單邊市。不過，他又表示南下資金積極，北水錄得淨流入，可見大市仍穩中向上，若恆指企穩

２７５００便見整固，在市場氣氛配合下，有機會重上２９０００。

葉尚志提醒投資者目前不宜高追高估值股票，相反可留意資產配置相對低估值的舊經濟股，

例如內銀、聯想集團和三一（００６３１）等。（ｋｉ、ｎｓ）

