【北水炒Ｄ乜】淨流入１１７﹒４億人幣，買中移動騰訊沽比亞迪

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股回吐，不過中港股市今日顯著造好，北水持續流入港
股，港股低開１３點後曾跌１２６點，見２７７８１點全日低，之後隨Ａ股走高。午後在Ａ股進
一步造好下，恆指愈升愈有，最終以全日最高位收市，報２８２７６，升３６８點或１﹒３２％
，創去年１月２２日以來近一年高位。
按額度計算，北水全日淨流入１１７﹒４億元人民幣，減少３８％。北水淨買入最多的個股
依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨
賣出最多的依次是比亞迪股份（０１２１１）、華潤啤酒（００２９１）、吉利汽車
（００１７５）。
主板成交１９９０﹒６２億元減少２１﹒７％。其中港股通成交５７７﹒６億元，佔總成交
２９％。
＊北水轉買中移動，淨流入逾４０億元＊
中移動升６﹒６１％報４６﹒８元，北水淨買入４０﹒１億元。
騰訊控股跌０﹒１７％報５９０元，北水淨買入２８﹒７億元。
中國海洋石油升１﹒９６％報７﹒３元，北水淨買入１６億元。
比亞迪股份跌０﹒９４％報２５３﹒８元，北水淨賣出４﹒９億元。
華潤啤酒跌３﹒２４％報７０﹒１５元，北水淨賣出４﹒１億元。
吉利汽車跌０﹒１５％報３２﹒３５元，北水淨賣出３﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
中國移動 （００９４１） ４０﹒１１
騰訊控股 （００７００） ２８﹒６７
中國海洋石油 （００８８３） １６﹒０３
中國電信 （００７２８） ８﹒０７
中芯國際 （００９８１） ４﹒６１
淨沽出最多港股：
比亞迪股份 （０１２１１） －４﹒９３
華潤啤酒 （００２９１） －４﹒１１
吉利汽車 （００１７５） －３﹒４０
長城汽車 （０２３３３） －２﹒５１
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（ｃａ）
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